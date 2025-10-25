नवी मुंबई : भारत के गेंदबाजी कोच आविष्कार साल्वी ने कहा कि ‘स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग' टीम विकेटकीपर-बल्लेबाज रिचा घोष पर नजर रख रही है और महिला विश्व कप के लंबे समय को देखते हुए खिलाड़ियों के कार्यभार को सतर्कता से प्रबंधित किया गया है। भारत यहां 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल से पहले रविवार को अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा।

दो दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विकेटकीपिंग करते समय रिचा की उंगली में चोट लग गई थी और शनिवार को यहां वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र में वह अनुपस्थित दिखीं। भारत के ट्रेनिंग सत्र के बाद साल्वी ने यहां मीडिया से कहा, ‘‘रिचा की फिटनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि वह ठीक हैं। ‘स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग' टीम इसका ध्यान रख रही है। वे अभी भी चर्चा कर रहे हैं इसलिए मेरे पास इसके बारे में सटीक अपडेट नहीं हैं, लेकिन वह ठीक लग रही हैं।'

वैकल्पिक सत्र में कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना शामिल थीं। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन उमा छेत्री ट्रेनिंग में शामिल थीं जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रिचा के मैदान छोड़ने के बाद विकेटकीपिंग की थी। ट्रेनिंग करने वाले अन्य खिलाड़ियों में हरफनमौला अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और हरलीन देओल शामिल थीं। देओल को छोड़कर इनमें से कोई भी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेली थीं। साल्वी ने कहा, ‘जब से हम विश्व कप में आए हैं, हमें पहले से ही पता था कि यह बहुत लंबा टूर्नामेंट है और कार्यभार के हिसाब से ही योजना बनाई गई थी।'