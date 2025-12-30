स्पोर्ट्स डेस्क: T20 वर्ल्ड कप 2026 के नजदीक आते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम की तैयारियों पर चोट की चिंता ने भारी साया डाल दिया है। स्टार तेज़ गेंदबाज पैट कमिंस की पीठ में चोट ने टीम प्रबंधन की योजनाओं को चुनौती दी है और उनके टूर्नामेंट में खेलने को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। हालांकि, उनके अनुभव और अहम भूमिका को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें संभावित टीम में बनाए रखने की संभावना जताई है।

टीम में नाम तय, फिटनेस पर निगरानी

32 वर्षीय पैट कमिंस को एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट के दौरान पीठ में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें एहतियातन बाकी मुकाबलों से आराम दिया गया। अगले महीने होने वाले मेडिकल स्कैन से यह साफ होगा कि वह फरवरी में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट हो पाएंगे या नहीं। ICC नियमों के तहत, अगर मेडिकल रिपोर्ट अनुकूल नहीं रहती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास उन्हें बदलने का विकल्प मौजूद रहेगा।

जोश हेजलवुड की वापसी से मिली राहत

जहां कमिंस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं जोश हेज़लवुड की फिटनेस ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की खबर है। हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की समस्या के चलते एशेज से बाहर रहे हेज़लवुड अब गेंदबाज़ी दोबारा शुरू कर चुके हैं। कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के मुताबिक उनकी रिकवरी सही दिशा में है और वर्ल्ड कप तक उनके पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है।

टिम डेविड से बढ़ेगी मिडिल ऑर्डर की ताकत

ऑस्ट्रेलिया की चिंता सिर्फ गेंदबाज़ी तक सीमित नहीं है। विस्फोटक बल्लेबाज़ टिम डेविड भी चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं। बॉक्सिंग डे पर उन्हें ग्रेड-2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी, जिसके कारण वह बाकी बिग बैश लीग से बाहर हो गए। हालांकि टीम प्रबंधन को भरोसा है कि वह समय पर फिट होकर वर्ल्ड कप में टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग को मजबूती देंगे।

कोच मैकडोनाल्ड का भरोसा बरकरार

इस पूरे हालात के बीच कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड शांत और संतुलित नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि कमिंस, हेज़लवुड और डेविड तीनों को जल्दबाज़ी में नहीं खिलाया जाएगा और पूरा फोकस वर्ल्ड कप के दौरान उनकी फिटनेस पर रहेगा। यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की दीर्घकालिक सोच को भी दर्शाता है।

ग्रुप बी से मिल सकता है फायदा

ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में आयरलैंड, ओमान, जिम्बाब्वे और सह-मेज़बान श्रीलंका के साथ रखा गया है। यह ग्रुप टीम को शुरुआती मुकाबलों में खिलाड़ियों के वर्कलोड को संभालने और धीरे-धीरे लय में आने का मौका दे सकता है, खासकर चोट से लौट रहे खिलाड़ियों के लिए।

फिटनेस तय करेगी ऑस्ट्रेलिया की राह

आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप अभियान खिलाड़ियों की फिटनेस पर निर्भर करेगा। अगर कमिंस और हेज़लवुड की जोड़ी पूरी तरह फिट रहती है तो कंगारू टीम की खिताबी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल टीम अनुभव पर भरोसा जता रही है और उम्मीद कर रही है कि सही समय पर सब कुछ उनके पक्ष में जाएगा।

