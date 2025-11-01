सिडनी: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई ने शुक्रवार को बड़ी अपडेट दी। बोर्ड ने बताया कि अय्यर की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और उन्हें सिडनी के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

मैच के दौरान कैसे लगी चोट

यह घटना 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान हुई थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जब अय्यर ने एलेक्स कैरी का मुश्किल कैच लपका, तो वह जमीन पर गिरते वक्त अपने पेट के बल जोर से टकरा गए। उस वक्त उन्होंने शानदार कैच तो पकड़ा, लेकिन गिरने के बाद तुरंत दर्द से कराह उठे और मैदान से बाहर चले गए।

बीसीसीआई ने जारी किया बयान

बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, “श्रेयस अय्यर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमारे मेडिकल स्टाफ और सिडनी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया गया। अब वे स्थिर हैं और रिकवरी अच्छी हो रही है।”

अभी सिडनी में ही रहेंगे अय्यर

सूत्रों के अनुसार, अय्यर को डॉक्टरों ने कुछ दिन आराम और फॉलो-अप कंसल्टेशन की सलाह दी है। वह भारत तभी लौटेंगे जब डॉक्टर उन्हें उड़ान भरने के लिए फिट घोषित करेंगे।

बीसीसीआई सचिव ने बताया, “श्रेयस की रिकवरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। डॉक्टर उनकी तेज़ी से ठीक होने की तारीफ़ कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि वह जल्द ही मैदान पर लौटेंगे।”

क्रिकेट जगत की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर फैंस और क्रिकेटर्स ने अय्यर के लिए #GetWellSoonShreyas ट्रेंड चलाया। कई खिलाड़ियों ने ट्वीट किया, “तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जल्दी वापसी करो श्रेयस!”