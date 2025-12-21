नई दिल्ली: भारत की ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान 20 दिसंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया। चयन समिति के अध्यक्ष अजित अग्रकर ने 15 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा की, जिसमें कई बड़े और चर्चित खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के बाद से टीम का हिस्सा रहे कुछ नाम इस बार चयन से बाहर रह गए, जिससे क्रिकेट फैंस हैरान हैं।

टीम में जहां अक्षर पटेल को दोबारा उपकप्तान बनाया गया, वहीं रिंकू सिंह की वापसी हुई और ईशान किशन को दो साल बाद शानदार घरेलू प्रदर्शन के दम पर मौका मिला। हालांकि, चयन की सीमित संख्या के कारण कई प्रमुख खिलाड़ी बाहर हो गए।

शुभमन गिल

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद गिल ने 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन 2025 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। अच्छी फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन की मौजूदगी के कारण उपकप्तान रहे गिल को इस बार टीम से बाहर कर दिया गया।

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल को गिल पर तरजीह न मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने 2024 फाइनल के बाद सिर्फ 6 टी20I खेले। हालांकि, SMAT 2025 में हरियाणा के खिलाफ शतक जड़कर उन्होंने दमदार दावा पेश किया था।

जितेश शर्मा

जितेश शर्मा एक बार फिर वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गए। इस बार उनकी जगह ईशान किशन को चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्हें सीमित मौके मिले थे।

मोहम्मद सिराज

जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रहते सिराज को जगह नहीं मिल पाई। SMAT 2025 में 4 मैचों में 7 विकेट लेने के बावजूद चयन समिति ने उन्हें नजरअंदाज किया।

ऋषभ पंत

ऋषभ पंत पिछले एक साल से कोई भी व्हाइट-बॉल मैच नहीं खेल पाए हैं। मिडिल ऑर्डर में जितेश और ईशान को प्राथमिकता मिलने के कारण 2024 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पंत इस बार बाहर रह गए।

मोहम्मद शमी

अजित अग्रकर ने शमी की अनदेखी का कारण फिटनेस बताया। हालांकि, SMAT 2025 में बंगाल के लिए 7 मैचों में 16 विकेट लेकर उन्होंने अच्छी लय दिखाई थी।

रियान पराग

चोट के बाद रियान पराग टी20I टीम में वापसी नहीं कर सके। SMAT 2025 में उनका प्रदर्शन भी खास नहीं रहा, जिससे चयनकर्ताओं का भरोसा नहीं बन पाया।

नितीश कुमार रेड्डी

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के बाद नितीश रेड्डी वापसी नहीं कर सके। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की मौजूदगी उनके चयन में आड़े आई।