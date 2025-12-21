Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में टीम चयन हमेशा चर्चा का विषय रहता है और जब बात शुभमन गिल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी की हो, तो बहस और भी तेज हो जाती है। शनिवार 20 दिसम्बर को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ जिसमें शुभमन गिल शामिल नहीं थे। चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने गिल को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने माना कि गिल में जबरदस्त क्वालिटी है, लेकिन मौजूदा हालात और टीम कॉम्बिनेशन के कारण उन्हें फिलहाल बाहर बैठना पड़ रहा है। अगरकर के इस बयान ने चयन प्रक्रिया और टीम संतुलन की अहमियत को फिर से सामने ला दिया है। 

शुभमन गिल की काबिलियत पर कोई शक नहीं

अजित अगरकर ने साफ शब्दों में कहा कि शुभमन गिल की प्रतिभा पर किसी को कोई संदेह नहीं है। वह भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और अलग-अलग फॉर्मेट में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। अगरकर के अनुसार गिल एक “क्वालिटी प्लेयर” हैं। 

पिछले वर्ल्ड कप में मौका न मिलना रहा दुर्भाग्यपूर्ण

अगरकर ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का न खेल पाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि उस समय टीम मैनेजमेंट ने एक अलग रणनीति और संयोजन के साथ उतरने का फैसला किया था। ऐसे बड़े टूर्नामेंट में कभी-कभी फॉर्म से ज्यादा टीम की जरूरतों और संतुलन को प्राथमिकता देनी पड़ती है, और गिल उस कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ पाए।

टीम कॉम्बिनेशन क्यों है सबसे बड़ा फैक्टर

चयन समिति प्रमुख के मुताबिक किसी भी बड़े टूर्नामेंट या सीरीज में खिलाड़ियों की व्यक्तिगत तुलना से ज्यादा जरूरी टीम कॉम्बिनेशन होता है। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर और फील्डिंग सभी को ध्यान में रखकर संतुलित टीम बनानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद किसी को बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि टीम की जरूरतें अलग होती हैं।

15 खिलाड़ियों की टीम चुनना आसान नहीं

अगरकर ने चयन प्रक्रिया की जटिलता पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जब 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी जाती है, तो यह तय है कि कुछ अच्छे खिलाड़ियों को बाहर रहना पड़ेगा। यह फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि रणनीति और संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाता है। दुर्भाग्य से मौजूदा समय में शुभमन गिल उसी स्थिति में हैं।
 