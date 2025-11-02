सिडनी : आज वह दिन है जिसका इंतजार भारत की हर महिला क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी ने सालों से किया है। महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आखिरकार आ गया है, जहां भारत नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से भिड़ने जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम अपने तीसरे फाइनल में उतर रही है और अब इतिहास रचने से बस एक जीत दूर है। देशभर में उत्साह चरम पर है और पूरा भारत इन बहादुर लड़कियों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा है। इस बीच, बीसीसीआई ने टीम के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, अगर भारत खिताब जीतता है, तो महिला क्रिकेटरों को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा नकद इनाम।

भारत की ऐतिहासिक जंग: तीसरी बार फाइनल में मुकाबला

भारतीय महिला टीम ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में करीब पहुंचकर हारने के बाद यह उनका तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा जैसी स्टार खिलाड़ी इस बार किसी भी कीमत पर इतिहास बदलने के लिए मैदान में उतरेंगी।

भारत ने इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराया था। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या टीम इंडिया पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी।

BCCI की बड़ी घोषणा: जीत पर मिलेगा 125 करोड़ रुपए

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर भारत महिला टीम फाइनल जीत जाती है, तो खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। यह वही राशि है जो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली पुरुष टीम को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिली थी। BCCI का यह कदम क्रिकेट में लैंगिक समानता (gender equality) को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, “बीसीसीआई पुरुष और महिला क्रिकेटर्स के लिए समान वेतन नीति का समर्थन करता है। ऐसे में अगर हमारी महिलाएं विश्व चैंपियन बनती हैं, तो उनका इनाम पुरुष टीम से कम नहीं होगा।”

समान वेतन की दिशा में बड़ा कदम

पिछले कुछ वर्षों में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, समान मैच फीस नीति, महिला आईपीएल (WPL) की शुरुआत और अब यह ऐतिहासिक इनाम योजना। यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि देशभर की उभरती क्रिकेटर लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। महिला क्रिकेट में बढ़ती लोकप्रियता और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि अब भारत की “वीमेन इन ब्लू” किसी से कम नहीं।

हारने पर भी मिलेगा इनाम

हालांकि BCCI का फोकस जीत पर है, लेकिन अगर टीम इंडिया फाइनल में हार भी जाती है, तो भी खिलाड़ियों को फाइनेंशियल इनाम मिलेगा। हालांकि, उसकी सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। 2017 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 9 रन से हारने के बाद BCCI ने हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिए थे। इस बार उम्मीद है कि बोर्ड उससे भी बड़ा इनाम देगा ताकि खिलाड़ियों की मेहनत और जज़्बे का सम्मान किया जा सके।

परे देश की निगाहें हरमनप्रीत एंड कंपनी पर

नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में आज लाखों दर्शकों और करोड़ों फैंस की दुआएं भारतीय टीम के साथ होंगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत अगर यह मुकाबला जीत जाता है, तो यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होगी, यह महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत होगी। इस जीत से न केवल भारतीय क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायक कहानी बन जाएगी।