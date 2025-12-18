स्पोर्ट्स डेस्क : लखनऊ में घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20I रद्द होना भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी की तरह सामने आया है। इस घटना के बाद BCCI अब सर्दियों के दौरान नॉर्थ इंडिया में मैच कराने की रणनीति पर दोबारा विचार करने जा रहा है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ संकेत दिए हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मुकाबलों को साउथ या वेस्ट इंडिया में शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि दर्शकों और खिलाड़ियों को ऐसी निराशा न झेलनी पड़े।

लखनऊ T20I रद्द: कोहरा बना सबसे बड़ा विलेन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था। हालांकि शाम होते-होते विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि अंपायरों को कई बार मैदान का निरीक्षण करना पड़ा। हालात न सुधरने पर आखिरकार मैच को बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। इस फैसले से हजारों दर्शकों को निराश होकर घर लौटना पड़ा, जबकि सीरीज में भारत 2-1 से आगे था।

BCCI की समीक्षा बैठक: बदलेगा विंटर शेड्यूल?

मैच रद्द होने के बाद BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ANI से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड उत्तर भारत में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों की शेड्यूलिंग की गंभीरता से समीक्षा करेगा। शुक्ला के मुताबिक, कोहरा अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट को भी प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में मैचों को साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में कराना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

केरल की एंट्री! शशि थरूर की हल्की-फुल्की अपील

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मजाकिया अंदाज में राजीव शुक्ला से दिसंबर-जनवरी के मैच केरल में शेड्यूल कराने का आग्रह किया। “आइए केरल,” कहकर उन्होंने माहौल को हल्का कर दिया, जिस पर शुक्ला भी मुस्कुराते नजर आए।

घरेलू क्रिकेट भी प्रभावित, विजय हजारे ट्रॉफी पर नजर

ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अवधि में घरेलू क्रिकेट भी अपने अहम चरण में होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेली जाएगी, जिसमें जयपुर जैसे नॉर्थ इंडिया के वेन्यू भी शामिल हैं। अगर कोहरे का असर जारी रहता है, तो इन मैचों के आयोजन पर भी असर पड़ सकता है।

आगे का शेड्यूल: अहमदाबाद और न्यूजीलैंड सीरीज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी T20I शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके अलावा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज एक्शन में नजर आएंगे। यह सीरीज वडोदरा, राजकोट और इंदौर में आयोजित होगी, जो फिर से नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की परिस्थितियों पर सवाल खड़े करती है।