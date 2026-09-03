नई दिल्ली: भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर BCCI ने तेज गेंदबाजी विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांच तेज गेंदबाजों को अपनी योजना में रखा है। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी का नाम इस शॉर्टलिस्ट में नहीं बताया गया है।

22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक न्यूजीलैंड दौरा

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह WTC 2025-27 चक्र में शीर्ष दो स्थानों पर रहने और 2027 में द ओवल में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने की भारत की कोशिश का अहम हिस्सा है।

BCCI की नजर इन 5 तेज गेंदबाजों पर

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी के लिए इन पांच खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है:

जसप्रीत बुमराह

मोहम्मद सिराज

प्रसिद्ध कृष्णा

गुरनूर बराड़

आकाश दीप

हालांकि, इन सभी की उपलब्धता और फिटनेस को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

शमी की वापसी पर सस्पेंस बरकरार

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कथित तौर पर चयनकर्ताओं की मौजूदा योजना का हिस्सा नहीं हैं। शमी ने 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने पिछली चार टेस्ट पारियों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए तैयार की गई शॉर्टलिस्ट में शमी का नाम नहीं है।

औकिब नबी को भी नहीं मिली जगह

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी दर को भी कथित तौर पर शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में जगह नहीं मिली है। नबी 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने खेली गई टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, वह पूरी सीरीज के दौरान बेंच पर ही रहे और अब न्यूजीलैंड दौरे के लिए शुरुआती तेज गेंदबाजी विकल्पों में भी उनका नाम नहीं बताया गया है।

बुमराह और आकाश दीप की फिटनेस चिंता

भारत के पांच तेज गेंदबाजी विकल्पों में जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप का नाम जरूर है, लेकिन दोनों इस समय चोट की वजह से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं, गुरनूर बराड़ ने भारत ए और घरेलू क्रिकेट में प्रभावित किया है, लेकिन उन्हें अभी तक टेस्ट स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की फिटनेस और उपलब्धता बड़ा मुद्दा बनी हुई है।

मुंबई में होगी फिटनेस और उपलब्धता पर चर्चा

इन परिस्थितियों को देखते हुए BCCI अधिकारी गुरुवार को मुंबई में भारतीय टीम मैनेजमेंट के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में शॉर्टलिस्ट किए गए तेज गेंदबाजों की फिटनेस, मौजूदा उपलब्धता और न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार रहने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में भारत के पास पर्याप्त और फिट तेज गेंदबाजी विकल्प मौजूद हों।

औकिब नबी के काउंटी जाने की खबर से बढ़ा सस्पेंस

दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले PTI की रिपोर्ट में बताया गया था कि औकिब नबी आगामी न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर नबी शॉर्टलिस्ट में नहीं हैं, तो क्या वह न्यूजीलैंड दौरे की भारतीय टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस पर स्थिति साफ नहीं है।

भारत के लिए क्यों अहम है न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच भारत के WTC अभियान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। टीम का लक्ष्य WTC 2025-27 चक्र में शीर्ष दो स्थान हासिल करके फाइनल का टिकट पक्का करना है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम रहने की उम्मीद है। ऐसे में BCCI और टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिट और प्रभावी पेस अटैक तैयार करना होगी।