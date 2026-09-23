नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिछले सप्ताह एक प्रमोशनल शूट के दौरान उनके कंधे में चोट लगी थी। माना जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में करीब छह सप्ताह का समय लग सकता है।

वनडे सीरीज तक वापसी की उम्मीद

रचिन रवींद्र की नजर अब भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में वापसी पर होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जबकि वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। न्यूजीलैंड टीम को उम्मीद है कि रचिन तब तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

कोच रॉब वॉल्टर ने जताया दुख

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने रचिन के चोटिल होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, 'रचिन के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। वह इस समर में हमारे लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वह अपनी रिकवरी में जल्दबाजी न करें, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह वनडे सीरीज के लिए वापसी कर लेंगे।'

बेवन जैकब्स को मिला मौका

रचिन की जगह बेवन जैकब्स को न्यूजीलैंड की टी-20 टीम में शामिल किया गया है। जैकब्स अब तक 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिछले मैच में उन्होंने नाबाद 62 रन की पारी खेली थी। उन्हें टीम में मिडिल ऑर्डर के विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है।

भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा

भारत के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद टीम अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर सतर्क है।

भारत के खिलाफ सीरीज को लेकर उत्साहित न्यूजीलैंड

वॉल्टर ने भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज को लेकर भी उत्साह जताया। उन्होंने कहा, 'भारत का अपनी जमीन पर स्वागत करना और समर सीजन की शुरुआत करना बहुत शानदार होगा। भारत एक बेहतरीन टीम है और एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए अपने ही मैदान पर कीवी फैंस के सामने उनका सामना करना वाकई रोमांचक है। सुनने में आया है कि ज्यादातर मैचों के टिकट बिक चुके हैं और ये मैच शानदार मौके साबित होंगे। हमारी टीम लगभग पूरी मजबूती के साथ तैयार है और इसमें हर तरह की जरूरतें पूरी होती हैं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि हम मौजूदा टी-20 वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ कैसा खेलते हैं।'

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होंगे 5 टी-20, 5 वनडे और 2 टेस्ट

भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर दोनों टीमों के बीच पहले पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद पांच वनडे और दो टेस्ट मैच होंगे। टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जबकि वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टी-20 टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट और नाथन स्मिथ।