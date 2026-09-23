मोहाली: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच 29 सितंबर से होने वाला लाल गेंद का मुकाबला अब धर्मशाला की बजाय मोहाली में खेला जाएगा। धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण स्टेडियम की आउटफील्ड को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बीसीसीआई ने मैच का वेन्यू बदलने का फैसला किया है।

धर्मशाला में बारिश से आउटफील्ड को नुकसान

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाला मैच पहले धर्मशाला में खेला जाना था। हालांकि, लगातार बारिश के कारण धर्मशाला की आउटफील्ड प्रभावित हुई है। इसी वजह से मुकाबले को मोहाली शिफ्ट कर दिया गया है।

अब मोहाली में होगा मुकाबला

बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर वेन्यू बदलने की जानकारी दी। बोर्ड ने कहा, 'भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच 29 सितंबर से दो अक्टूबर तक होने वाला मैच अब धर्मशाला की बजाय मोहाली में होगा। धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण आउटफील्ड पर असर होने से यह फैसला लिया गया है।' बीसीसीआई ने आगे बताया, 'यह मैच अब मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम पर खेला जाएगा।'

12 सितंबर से शुरू हुई है सीरीज

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच यह सीरीज 12 सितंबर से शुरू हुई है। दोनों टीमों के बीच कुल तीन टी20, तीन वनडे और एक लाल गेंद का मुकाबला खेला जाना है। अब तक सीरीज के सभी मुकाबले मोहाली में ही खेले गए हैं।

विश्व कप के दौरान भी उठे थे सवाल

धर्मशाला की आउटफील्ड को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। 2023 वनडे विश्व कप के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने धर्मशाला की आउटफील्ड की आलोचना की थी। हालांकि, इसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (HPCA) ने आउटफील्ड से जुड़ी समस्या को सुलझा लिया था।

मोहाली में जारी रहेगी सीरीज

लगातार बारिश के कारण एक बार फिर धर्मशाला की आउटफील्ड प्रभावित होने के बाद अब भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच लाल गेंद का मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में होगा। इस बदलाव के साथ सीरीज का आखिरी मुकाबला भी मोहाली में ही खेला जाएगा।