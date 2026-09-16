नई दिल्ली: भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में भारत ने संजू सैमसन की तेजतर्रार फिफ्टी और अभिषेक शर्मा की उपयोगी पारी के दम पर 14.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

सैमसन और अभिषेक का धमाका

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले के अंदर ही भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने 39 रनों की पारी खेली, जबकि संजू सैमसन ने अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सात चौके और चार छक्के लगाए।

सैमसन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सबसे तेज अर्धशतक रहा। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और भारतीय टीम को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया।

सैमसन का सबसे तेज टी20I अर्धशतक

अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद 24,215 दर्शकों के सामने संजू सैमसन ने चौका लगाकर अपना सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने राशिद खान की गेंद पर एक और छक्का लगाया।

हालांकि, पावरप्ले की आखिरी गेंद पर राशिद खान ने सैमसन को आउट कर दिया। सैमसन ने गेंद को हवा में खेलने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद नबी ने उनका कैच लपक लिया। उन्होंने 31 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेली।

इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भारत की पारी को संभाला। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 11 रन की पारी के दौरान एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, लेकिन जल्द ही वह स्लिप में इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट हो गए। राशिद खान ने इस विकेट के साथ अपना तीसरा विकेट हासिल किया।

ईशान किशन ने इसके बाद टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया और भारत ने 14.5 ओवर में सात विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अफगानिस्तान की शुरुआत कमजोर

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। जसप्रीत बुमराह ने पारी का पहला ओवर मेडन कराया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर दिया। गुरबाज लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए।

अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने 37 रनों की पारी खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने बुमराह और अर्शदीप के खिलाफ कुछ शानदार चौके लगाए। सिद्दीकुल्लाह अटल ने भी 12 रन बनाए और अफगानिस्तान को पावरप्ले के बाद एक विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया।

पारी को नबी और राशिद ने संभाला

अफगानिस्तान के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। अजमतुल्लाह उमरजई को एक जीवनदान भी मिला, जब रवि बिश्नोई उनकी गेंद पर कैच नहीं पकड़ सके। हालांकि, अक्षर पटेल ने अपने अंतिम ओवर में उमरजई को आउट कर दिया।

इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दरवेश रसूली को आउट किया। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर दौड़ते हुए शानदार कैच लपका। अफगानिस्तान 100 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में था।

नबी और राशिद की आक्रामक बल्लेबाजी

मुश्किल स्थिति में मोहम्मद नबी और राशिद खान ने तेज बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पारी को संभाला। नबी ने रवि बिश्नोई के खिलाफ चौका और छक्का लगाया, जबकि राशिद खान ने तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया।

राशिद ने अर्शदीप सिंह के एक ओवर में दो चौके और एक छक्के की मदद से 16 रन जुटाए। हालांकि, जसप्रीत बुमराह ने पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद नबी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।

20वें ओवर की पहली गेंद पर नितीश कुमार रेड्डी ने राशिद खान को भी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नूर अहमद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अफगानिस्तान का स्कोर 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन तक पहुंचाया। यह स्कोर भारतीय बल्लेबाजी के सामने पर्याप्त साबित नहीं हुआ।

तीसरा टी20I 17 सितंबर को खेला जाएगा

भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 17 सितंबर को इसी अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अब भारतीय टीम की नजरें सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होंगी।

मैच का संक्षिप्त स्कोर

अफगानिस्तान: 159/8, 20 ओवर

भारत: 160/3, 14.5 ओवर

नतीजा: भारत 7 विकेट से जीता

सीरीज: भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बनाई.