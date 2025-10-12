Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन शनिवार को सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन एहतियात के तौर पर मैदान पर नहीं उतरे। साई सुदर्शन को दूसरे दिन कैच लेने के प्रयास में इम्पैक्ट इंजरी हुई थी। इस पर अब BCCI ने अपडेट जारी किया है। 

BCCI ने कहा, 'चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं। मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।' अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट के पहले दिन सुदर्शन ने अपनी संयमित बल्लेबाजी से 87 (165) रनों की मजबूत पारी खेलकर अपने आलोचकों को चुप करा दिया। उनके शानदार प्रदर्शन का अंत तब हुआ जब उप-कप्तान जोमेल वारिकन की गेंद पर वह आउट हो गए। 

पहले दिन के खेल के बाद जिस पर भारत का पूरी तरह से दबदबा था, कोटक ने बताया कि कैसे 23 वर्षीय यह खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की प्रतिष्ठा रखने के बावजूद स्पिन गेंदबाज़ी के सामने नाकाम रहा। दूसरे टेस्ट से पहले सुदर्शन ने 7 पारियों में 147 रन बनाए थे। लगातार कम होते रनों के साथ सुदर्शन आलोचकों के निशाने पर आ गए, जिन्होंने धीरे-धीरे टेस्ट टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। केएल राहुल के स्टंप आउट होने के बाद वह क्रीज पर आए, जिससे भारत का स्कोर 58/1 हो गया। 

दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल के साथ इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की और भारत को नियंत्रण में ला दिया। कोटक ने खुलासा किया कि सुदर्शन के खराब फॉर्म के बावजूद वह अपनी सख्त मानसिकता के कारण अडिग रहे। 