स्पोर्ट्स डेस्क : चटोग्राम में खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने रोमांचक अंदाज में बांग्लादेश को 16 रनों से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली। मैच का सबसे नाटकीय पल आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने गेंद को छक्के के लिए भेजा, लेकिन हिट-विकेट आउट हो गए। शाई होप और रोवमैन पॉवेल की अटूट साझेदारी ने वेस्ट इंडीज़ की पारी को संभाला, जबकि जेसन होल्डर और जेडन सील्स की शानदार गेंदबाज़ी ने मेजबानों को शिकस्त दी।

अंतिम गेंद पर हिट-विकेट

मैच का सबसे चौंकाने वाला पल आखिरी गेंद पर आया। बांग्लादेश को जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी और तस्कीन अहमद स्ट्राइक पर थे। वेस्ट इंडीज़ के रोमारियो शेफर्ड ने फुल टॉस डाली, जिसे तस्कीन ने जोरदार शॉट लगाकर मिड-विकेट के ऊपर से छक्के में बदल दिया। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई — लेकिन कुछ सेकंड बाद पता चला कि तस्कीन का पैर शॉट खेलते समय स्टंप्स से टकरा गया था और बेल्स गिर गई थीं। थर्ड अंपायर ने रिव्यू में पुष्टि की कि वह हिट-विकेट आउट हुए हैं, और इस तरह वेस्ट इंडीज ने मैच 16 रनों से जीत लिया।

होप और पॉवेल ने संभाली डगमगाती पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत साधारण रही। टीम ने 15वें ओवर तक सिर्फ़ 82 रन बनाए थे और तीन विकेट गंवा दिए थे। इसी बीच शाई होप और कप्तान रोवमैन पॉवेल ने बेहतरीन संयम और आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए चौथे विकेट के लिए 41 गेंदों पर 83 रनों की नाबाद साझेदारी की। होप ने 46* (32 गेंद) और पॉवेल ने 44* (25 गेंद) रन बनाए, जिससे टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 165/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच की दिशा पलट दी, जिसने अंततः जीत की नींव रखी।

When you think you've won but life pulls an UNO reverse ◀️#BANvWI pic.twitter.com/neEUjd6bcZ — FanCode (@FanCode) October 27, 2025

बांग्लादेश की शुरुआत में ढह गई बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम पावरप्ले में ही संघर्ष करती नज़र आई। शुरुआती छह ओवरों में 42 रन पर चार विकेट गिर चुके थे। ओपनर लिटन दास और नजमुल शांतो जल्दी पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर अकील हुसैन ने पावरप्ले में दो अहम विकेट लेकर दबाव बनाया। इसके बाद तेज़ गेंदबाज़ जेसन होल्डर और जेडन सील्स ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। होल्डर ने 3 विकेट 31 रन देकर लिए, जबकि सील्स ने 3 विकेट 32 रन देकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी।

तंजीम और नसुम की कोशिश नाकाम

पारी के अंत में तंजीम हसन और नसुम अहमद ने कुछ शानदार शॉट्स लगाकर बांग्लादेश को लक्ष्य के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के प्रयास टीम को जीत नहीं दिला सके। अंततः मेजबान टीम 19.5 ओवरों में 149 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज ने मैच 16 रनों से जीत लिया।

वेस्ट इंडीज ने बनाई सीरीज में बढ़त

इस जीत के साथ वेस्ट इंडीज ने तीन मैचों की टी20 सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली। कप्तान रोवमैन पॉवेल की कप्तानी और टीम की संतुलित गेंदबाज़ी ने उन्हें जीत दिलाई। शाई होप को उनकी शानदार बल्लेबाज़ी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को चटोग्राम में खेला जाएगा, जहां बांग्लादेश वापसी की कोशिश करेगा जबकि वेस्ट इंडीज बढ़त को अजेय बनाने के इरादे से उतरेगा।