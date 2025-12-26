स्पोर्ट्स डेस्क : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा, जब मुंबई के लिए खेल रहे भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) पर पवेलियन लौट गए। पिछले मैच में धमाकेदार 155 रन बनाने के बाद उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उत्तराखंड के युवा तेज गेंदबाज़ देवेंद्र बोरा ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह न सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, बल्कि रोहित के विजय हजारे करियर के कुछ दुर्लभ पलों में से एक भी बन गया। लेकिन इससे पहले भी रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में शून्य पर आउट हो चुके हैं।

जयपुर में फैंस की उम्मीदों पर फिरा पानी

शुक्रवार सुबह जब खबर फैली कि मुंबई पहले बल्लेबाज़ी करेगी, तो बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। कई फैंस तो सुबह-सुबह ठंड में भी रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए मैदान में मौजूद थे। पिछले मुकाबले में सिक्किम के खिलाफ शानदार शतक के बाद माहौल पूरी तरह हिटमैन के पक्ष में था। लेकिन मैच के पहले ही ओवर में कहानी बदल गई।

देवेंद्र बोरा की पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट

उत्तराखंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी और 25 साल के तेज़ गेंदबाज़ देवेंद्र बोरा को नई गेंद सौंपी। अपने करियर का तीसरा ही लिस्ट-ए मैच खेल रहे बोरा ने छोटी गेंद डाली, जिस पर रोहित ने अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलने की कोशिश की। सही टाइमिंग नहीं मिल पाई और डीप स्क्वायर लेग पर जगमोहन नागरकोटी ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह रोहित शर्मा गोल्डन डक का शिकार बन गए।

कौन हैं देवेंद्र बोरा?

देवेंद्र बोरा उत्तराखंड की घरेलू क्रिकेट व्यवस्था से उभरते हुए तेज़ गेंदबाज़ हैं। मुंबई के खिलाफ इस मैच से पहले उन्होंने सिर्फ दो लिस्ट-ए मुकाबले खेले थे, जिनमें चार विकेट झटके थे। इसके अलावा वह 15 फर्स्ट-क्लास मैचों में 30 विकेट ले चुके हैं। अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ 6/79 का प्रदर्शन उनके करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में शानदार गेंदबाज़ी के दम पर उन्हें विजय हजारे टीम में मौका मिला।

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा के दुर्लभ डक

रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ का घरेलू क्रिकेट में शून्य पर आउट होना बेहद कम देखने को मिलता है। विजय हजारे ट्रॉफी में यह चौथी बार था जब वह खाता खोले बिना आउट हुए।

संदीप मनियार (2007)

सौराष्ट्र के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ संदीप मनियार ने 2007-08 सीज़न में रोहित शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार डक पर आउट किया था। मनियार घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक सौराष्ट्र की गेंदबाज़ी की रीढ़ रहे।

जसकरण सिंह (2010)

2010-11 सीज़न में पंजाब की ओर से खेलते हुए जसकरण सिंह ने रोहित को शून्य पर आउट किया। बाद में यही गेंदबाज़ आईपीएल खेल चुका है और अब कनाडा की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है।

अरूप दास (2013)

2013-14 संस्करण में असम के अरूप दास ने मुंबई के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा को डक पर आउट किया था। यह भी विजय हजारे इतिहास के उन चुनिंदा मौकों में शामिल है।