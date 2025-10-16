ढाका : मध्यक्रम के बल्लेबाज महिदुल इस्लाम अंकोन को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

सलामी बल्लेबाज नईम शेख और तेज गेंदबाज नाहिद राणा, जो हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज का हिस्सा थे, उस टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए जिसमें सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार की 50 ओवरों के प्रारूप में वापसी हुई थी। सौम्य ने आखिरी बार फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था।

एशिया कप में लगी साइड स्ट्रेन की चोट के कारण लिटन के वनडे मैचों में खेलने की संभावना कम है और स्कैन रिपोर्ट आने के बाद, टीम प्रबंधन ने अपने टी20 कप्तान के साथ कोई जोखिम नहीं उठाते हुए उन्हें बेंच पर बैठाने का फैसला किया। तीन वनडे मैच क्रमश: 18, 21 और 23 तारीख को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।

बांग्लादेश टीम :

मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, मोहम्मद सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदॉय, महिदुल इस्लाम एंटोन, जैकर अली, शमीम हुसैन, नूरुल हसन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तनजीम हसन साकिब, हसन महमूद राज