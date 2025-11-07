स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज़ का अंतिम और पाँचवाँ मुकाबला शनिवार को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। भारत 2-1 की बढ़त के साथ पहले ही सीरीज़ अपने पक्ष में कर चुका है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का समापन शानदार जीत से करना चाहेगी। टीम का फोकस अपनी बल्लेबाज़ी कमजोरियों को सुधारने और लय में लौटने पर रहेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश स्पिनरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा बचाने की होगी।

भारत का लक्ष्य – बल्लेबाजी में सुधार और दमदार समापन

भारत इस टी20 सीरीज़ में 2-1 से आगे है और 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ न हारने की परंपरा को कायम रखा है। अब टीम का लक्ष्य शानदार जीत के साथ इस दौरे को समाप्त करना है। पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाज़ों ने अच्छी शुरुआत के बावजूद बीच ओवरों में तेज़ी से विकेट गंवाए, जिससे टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुँच पाई। इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल पर जिम्मेदारी होगी कि वे ठोस शुरुआत को बड़ी पारी में बदलें।

शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद

शुभमन गिल पिछले सात मैचों में अर्धशतक नहीं बना पाए हैं। हालांकि पिछले मैच में उनकी 46 रनों की पारी ने उम्मीदें जगाई थीं। वे एक बार फिर टीम प्रबंधन का भरोसा जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। सूर्यकुमार यादव ने पूरी सीरीज़ में स्थिर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भी बड़ी पारी खेलने में संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले वे इस मैच में आक्रामक और नेतृत्वकारी पारी खेलकर उदाहरण पेश करना चाहेंगे।

मध्यक्रम और निचले क्रम पर भी निगाहें

तिलक वर्मा और जितेश शर्मा के लिए यह मैच अहम होगा। तिलक हालिया मैचों में लगातार असफल रहे हैं, जबकि जितेश पर संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में तेज़ अर्धशतक लगाकर शीर्ष क्रम को मजबूती दी है। वहीं, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर टीम की गहराई को बढ़ा रहे हैं। पिछले मैच में अक्षर ने मात्र 11 गेंदों पर 21 रन बनाए थे, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए।

गेंदबाजी में स्थिरता और स्पिनरों का जलवा

गेंदबाज़ी विभाग में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी एक बार फिर टीम की ताकत बनी हुई है। अर्शदीप ने पिछले मैच में चार विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। वाशिंगटन ने पिछले मैच में तीन विकेट झटके, जबकि दुबे ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती – स्पिन और स्थिरता

ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय स्पिनरों के सामने संघर्ष कर रही है। ट्रैविस हेड की अनुपस्थिति ने टीम को कमजोर किया है, जबकि मिशेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड पर अब तक पूरी जिम्मेदारी रही है। मैथ्यू शॉर्ट को शीर्ष क्रम में मौका मिलने की संभावना है। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी ने असर डाला है। एडम जम्पा और नाथन एलिस ही लगातार असरदार साबित हुए हैं, जबकि बेन ड्वारशुइस एक भी विकेट नहीं ले सके।

टीमें :

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुहनेमन, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस।