नई दिल्ली : मेन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे में आकाश चोपड़ा ने टीम कॉम्बिनेशन पर अपने विचार शेयर किए हैं और एक बदलाव का सुझाव दिया है जो उन्हें शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने में मदद कर सकता है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को पहले और दूसरे वनडे में लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच बाकी रहते ही सीरीज जीत ली। चोपड़ा ने कुलदीप यादव का समर्थन किया और कहा कि यह स्पिनर सिडनी मैच में खेल सकता है, उन्होंने इस जगह को 'थोड़ा स्पिन-फ्रेंडली पिच' बताया। 

चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, 'कुलदीप के सिडनी में खेलने की संभावना है। शायद थोड़ी स्पिन-फ्रेंडली पिच है... वह आसानी से किसी पेसर की जगह ले सकते हैं। पहले 2 वनडे में बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि टीम किसी बॉलर के लिए किसी बैटर को बाहर करेगी। इसकी बहुत कम संभावना है।' पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने यह भी कहा कि आजकल के व्हाइट-बॉल क्रिकेट में नंबर 8 पर बैटिंग करने की काबिलियत वाले क्रिकेटर की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अगर टीम 7 बैटर के साथ खेलती है तो मुश्किल में पड़ जाती है, खासकर जब टीम के मेन बैटर आउट ऑफ फॉर्म हों। 

भारत को निचले क्रम में चीजों को संभालने के लिए एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की बात कहते हुए चोपड़ा ने आगे कहा, 'यह कहना ठीक है कि अगर 7 बैटर काफी नहीं हैं, तो 8 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच कहें तो आजकल के व्हाइट-बॉल क्रिकेट में नंबर 8 पर कुछ बैटिंग काबिलियत की जरूरत होती है। अगर कई बैटर की बैटिंग फॉर्म चिंता का विषय है और पिचें बॉलर के लिए ज्यादा मददगार हैं तो सिर्फ 7 बैटर के साथ खेलना और भी मुश्किल हो जाता है!! यह शायद लोगों को पसंद न आए... मुझे पता है। लेकिन भारत की हालिया व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सफलता इसी तरह मिली है।' 

पर्थ में बारिश से प्रभावित पहले वनडे में सात विकेट से हारने के बाद भारत को गुरुवार को एडिलेड में एक और हार का सामना करना पड़ा। जहां सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने दूसरे मैच में एक दमदार पारी खेलकर खुद को साबित किया, वहीं अनुभवी विराट कोहली लगातार दूसरी बार जीरो पर आउट हो गए, जिससे उनकी फॉर्म को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मेन इन ब्लू आखिरी मैच के लिए कैसे तैयारी करते हैं और क्लीन स्वीप से बचने के लिए वे क्या रणनीतियां अपनाते हैं। 