लखनऊ : लखनऊ में भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच रद्द होने का परोक्ष रुप से भारतीय जनता पाटर्ी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्रिकेट मैच न हो पाने की वजह कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण था क्योंकि भाजपा सरकार ने शुद्ध हवा के लिये बनाये गये पाकरं को बरबाद कर दिया है।

अखिलेश ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट किया, 'दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। इसीलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है। हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के। मुंह ढक लीजिए आप लखनऊ में हैं।'

गौरतलब है कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर घने कोहरे के कारण देर रात रद्द कर दिया गया था। भारत पांच मैचों की श्रृखंला में 2-1 से आगे है। सीरीज का पांचवा और अंतिम मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जायेगा।