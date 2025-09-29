मुंबई : BCCI नवंबर में आईसीसी की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज' करेगा जिन्होंने भारतीय टीम द्वारा दुबई में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद चैम्पियन टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी। BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति से भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले सकती जो ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो।'

भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं। सैकिया ने कहा, ‘जहां तक ​​ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी वितरण का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है।' उन्होंने कहा, ‘हमने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती।'

उन्होंने कहा, ‘यह अप्रत्याशित है, बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी आईसीसी बैठक में आईसीसी के समक्ष बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।' नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं। सैकिया ने टूर्नामेंट में अपराजेय रहने पर भारतीय टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘भारत ने ग्रुप चरण में सारे मैच जीते। भारत ने तीनों मैच जीते। इसके बाद सुपर 4 में भी सारे मैच और फाइनल जीता। सात में से पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच जीते। यह बहुत बड़ी जीत है और देश के लिए क्रिकेट में बहुत बड़ी उपलब्धि।'

पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से खेलने को लेकर टीम की आलोचना पर सैकिया ने कहा कि बोर्ड ने भारत सरकार की नीति का पालन किया। उन्होंने कहा, ‘द्विपक्षीय टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश से नहीं खेलेगा। BCCI पिछले 12 से 15 साल से ऐसा ही कर रहा है।' उन्होंने कहा, ‘अब सरकार ने कहा है कि बहुदेशीय टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को खेलना होगा, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल। एशिया कप बहुदेशीय टूर्नामेंट है।'

सैकिया ने कहा, ‘अगर हम इसमें नहीं खेलेंगे तो हमारे दूसरे खेलों पर असर पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय महासंघ हमारे महासंघों पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसलिए हमने भारत सरकार की नीति का पालन किया। हमने इस तथ्य के बावजूद खेला कि कुछ हलकों से कुछ विरोध तो होगा।' उन्होंने कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान को तीन मैचों में हराने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान पर फाइनल में मिली शानदार जीत और 3-0 की जीत से मुझे यकीन है कि हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। देश को भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर गर्व है।'

