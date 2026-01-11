वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड जुड़ सकता है। रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा में खेले जाने वाले पहले वनडे में कुलदीप यादव के पास वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने का सुनहरा अवसर होगा। वह इस मुकाम से सिर्फ 9 विकेट दूर हैं और ऐसा करने वाले भारत के नौवें गेंदबाज बन सकते हैं।

कुलदीप यादव के आंकड़े

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव अब तक 117 वनडे मैचों में 191 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनका औसत 26.29 का रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/25 है। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 9 चार विकेट हॉल और 2 पांच विकेट हॉल दर्ज हैं। मौजूदा समय में वह टीम इंडिया के फ्रंटलाइन स्पिन विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं।

200 विकेट क्लब में शामिल होने की दहलीज पर

भारत की ओर से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले के नाम है, जिन्होंने 269 मैचों में 334 विकेट लिए। इस खास 200 विकेट क्लब में पहले से ही जवागल श्रीनाथ (315), अजित अगरकर (288), जहीर खान (269), हरभजन सिंह (255), कपिल देव (253), रविंद्र जडेजा (232), मोहम्मद शमी (206) जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब कुलदीप यादव इस एलीट लिस्ट में जगह बनाने से बस एक कदम दूर हैं।

2025 में शानदार फॉर्म

कुलदीप यादव का 2025 वनडे साल भी काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 11 मैचों में 19 विकेट लिए, औसत 29.00 का रहा और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/41 रहा। इस दौरान उन्होंने दो बार चार विकेट झटके, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है।

IND vs NZ पहला वनडे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला रविवार को वडोदरा में खेला जाएगा, जहां कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर खास नजरें होंगी।

टीमें

भारत स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा

न्यूजीलैंड स्क्वॉड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फॉल्क्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिचेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनॉक्स

