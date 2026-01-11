वडोदरा: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह 24 वर्षीय ध्रुव जुरेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जुरेल पहले ही टीम से जुड़ चुके हैं।

प्रैक्टिस सेशन में लगी चोट

पहले वनडे से पहले वडोदरा में हुए अभ्यास सत्र के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए। बीसीए बी ग्राउंड पर वैकल्पिक अभ्यास सत्र में पंत करीब 50 मिनट तक बल्लेबाजी करते दिखे और पूरी तरह लय में नजर आए। हालांकि, थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की एक गेंद कमर के ऊपर पसलियों पर लगते ही उन्हें तेज दर्द हुआ। चोट लगते ही पंत घुटनों के बल बैठ गए और सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत उन्हें संभाला, जिसके बाद वह नेट्स से बाहर चले गए।

मेडिकल रिपोर्ट में साइड स्ट्रेन की पुष्टि

टीम डॉक्टर द्वारा कराए गए स्कैन और जांच में पंत की दाहिनी तरफ पसलियों के पास साइड स्ट्रेन की पुष्टि हुई। इस वजह से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पंत को अब कुछ दिनों के आराम के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आगे की जांच और रिहैब के लिए रिपोर्ट करना होगा।

ध्रुव जुरेल को मिला मौका

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। जुरेल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की ओर से शानदार फॉर्म में हैं और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं की नजर में थे। बीसीसीआई की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुरेल टीम से जुड़ चुके हैं।

हालिया फॉर्म और पंत का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने हाल ही में 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी की थी और लीग चरण में सर्विसेज व रेलवे के खिलाफ दो अर्धशतक जड़े थे, जिससे दिल्ली की टीम नॉकआउट में पहुंची। पंत पिछले दो वर्षों से भारतीय वनडे सेटअप का हिस्सा रहे हैं, हालांकि उन्होंने आखिरी बार अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर वनडे खेला था। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले उनके चयन को लेकर अटकलें थीं, लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने उन्हें टीम में बरकरार रखा था।

पहले भी चोट से जूझ चुके हैं पंत

यह दूसरी बार है जब पंत चोट के कारण बाहर हुए हैं। इससे पहले वह इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में दाहिने पैर में फ्रैक्चर के चलते बाहर हुए थे। इसके बाद उन्होंने नवंबर में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से वापसी की थी।

वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटांबी में होगी, जहां पहली बार पुरुषों का अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा।

दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट (निरंजन शाह स्टेडियम)

तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर (होल्कर स्टेडियम)