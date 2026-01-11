स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज (रविवार, 11 जनवरी 2026) वडोदरा के वीसीए स्टेडियम में होगा। यह सीरीज भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों की दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है। नए साल से शुरू हो रहा यह सफर करीब 22 महीनों तक चलेगा, जिसमें टीम इंडिया लगभग 30 वनडे मुकाबले खेलेगी। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म और मानसिक मजबूती भारत के लिए बेहद अहम होगी।

IND vs NZ वनडे में हेड-टू-हेड

कुल अंतरराष्ट्रीय मैच: 120

भारत जीता: 62

न्यूजीलैंड जीता: 50

कोई नतीजा नहीं/ड्रॉ: 8

भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 7 वनडे मैच जीत चुका है और 2023 के बाद से कोई हार नहीं झेली है। घरेलू मैदानों पर भारत ने 2017 से न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 7 वनडे मैच जीते हैं। 2020 के बाद भारत ने घर पर खेले गए 10 में से 9 द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम की हैं; एकमात्र हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2023 में आई। वहीं, न्यूजीलैंड भी शानदार फॉर्म में है और वह लगातार 4 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत चुका है। पिछले वर्ल्ड कप के बाद खेले गए 6 में से 5 सीरीज उसने जीती हैं।

पिच रिपोर्ट और मौसम

वडोदरा में मौसम पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल रहने की उम्मीद है, जिससे पूरे 50 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है और यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, बशर्ते किसी टीम की अचानक बल्लेबाजी न बिखर जाए। बीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, जब पिच की चमक थोड़ी कम हो जाएगी, तो नई गेंद से गेंदबाजी करने वालों को कुछ मदद मिलेगी, लेकिन बल्लेबाज अधिक आसानी से रन बना सकेंगे। Accuweather के अनुसार, रविवार को सुबह का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शाम को यह गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।

संभावित प्लेइंग 11:

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे।