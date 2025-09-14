स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का बहु-चर्चित मुकाबला कुछ ही देर में खेला जाएगा। भारतीय टीम में खेलने वाले क्रिकेटरों का सपना होता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलें और इसके लिए वह कड़ी मेहनत, पसीना और त्याग भी करता है। भारतीय टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे और इसे यादगार बनाना चाहेंगे। आइए इन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं :

बाएं हाथ के इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का पहली बार सीनियर स्तर पर पाकिस्तान से सामना होगा। पिछले साल भारत के लिए पदार्पण करने वाले अभिषेक ने राष्ट्रीय टीम में अपने शानदार शतकों के साथ शीर्ष क्रम में अपनी जगह पक्की कर ली है।

भारतीय टेस्ट कप्तान ने शुभमन गिल (Shubman Gill) अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई टी20आई मैच नहीं खेला है। भविष्य के सितारों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद गिल की भूमिका मेन इन ग्रीन के खिलाफ काफी बड़ी होगी।

तिलक वर्मा (Tilka Varma) भी सीनियर स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। हैदराबाद के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के तीसरे नंबर पर खेलने की संभावना है।

निचले क्रम में उतरने वाले संजू सैमसन (Sanju Samson) को पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खुद को साबित करना होगा कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। केरल का यह बल्लेबाज हाल ही में अच्छी फॉर्म में है और मध्यक्रम में भारत के लिए उसकी भूमिका अहम होगी।

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) 2017 में अपने पदार्पण के बाद से पहली बार टी20 प्रारूप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे।