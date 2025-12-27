थिरुवनंतपुरम (केरल): भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिस पेरी को पीछे छोड़ते हुए सभी महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।

दीप्ति शर्मा ने थिरुवनंतपुरम में 3/18 के शानदार स्पैल से तीन रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने T20I में 150 विकेट का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर मेगन शुट्ट के बराबर 151 विकेट हासिल किए। उनके T20I में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 4/10 हैं और उन्होंने 131 मैचों में औसत 18.73 से ये उपलब्धि हासिल की।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दीप्ती का प्रदर्शन

महिला ODI में दीप्ती भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, केवल झूलन गोस्वामी (255 विकेट) के पीछे। उन्होंने 121 मैचों में 162 विकेट लिए, औसत 27.32, सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 6/20, तीन चार विकेट और चार पांच विकेट वाले प्रदर्शन दर्ज किए। टेस्ट में 5 मैचों में उन्होंने 20 विकेट लिए, औसत 18.10, एक चार-फर और एक पांच-फर के साथ। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल इंग्लैंड की कैथरीन स्किवर ब्रंट (335 विकेट) और भारतीय आइकॉन झूलन गोस्वामी (355 विकेट) ही उनसे ऊपर हैं।

1000 रन और 150 विकेट का रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा ने इतिहास में अपनी जगह बनाई, T20I में 1000 रन और 150 विकेट पूरे करने वाली पहली क्रिकेटर बनकर। 131 मैचों में उन्होंने 1,100 रन बनाए, औसत 23.40 और स्ट्राइक रेट 104.26, दो अर्धशतक भी शामिल हैं।

मैच की झलक

भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इमेशा दुलानी (32 गेंद में 27 रन, 4 चौके), हसीनी पेरेरा (18 गेंद में 25 रन, 5 चौके), और कविशा दिल्हारी (13 गेंद में 20 रन, 2 चौके और 1 छक्का) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। श्रीलंका ने 20 ओवर में 112/7 बनाए। पेसर रेनुका सिंह (4/21) भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही।

भारत की पारी में शफाली वर्मा (42 गेंद में 79, 11 चौके और 3 छक्के)* और कप्तान हरमनप्रीत कौर (18 गेंद में 21 रन, 2 चौके) ने टीम को 13.2 ओवर में आठ विकेट से जीत दिलाई। शफाली ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। इस साल आठ T20I में शफाली ने 333 रन बनाए, औसत 55.50, स्ट्राइक रेट 173 से अधिक, तीन अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79*।