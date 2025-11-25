स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में दिख रही है। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को जिस तरह दबाव में डाला, उसने मैच का रुख एकतरफा बना दिया। इस प्रदर्शन को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम की बॉडी लैंग्वेज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत दूसरी पारी में लड़कर वापसी कर सकता है, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा और रवैये ने उन्हें चिंतित किया। अश्विन की इस प्रतिक्रिया ने फैंस के बीच चर्चा तेज कर दी है।

अश्विन ने टीम की बॉडी लैंग्वेज पर जताई चिंता

रविचंद्रन अश्विन भारत के सबसे अनुभवी टेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं और मैच की स्थिति को पढ़ने का उनका अंदाज हमेशा सटीक माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट मैच के चौथे दिन खेल शुरू होने से पहले उन्होंने X पर अपनी चिंता व्यक्त की। अश्विन ने लिखा, “उम्मीद है कि भारत दूसरी पारी में वापसी करेगा, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज अच्छे संकेत नहीं दे रही।” उनके इस बयान ने साफ दिखा दिया कि भारतीय टीम फिलहाल मानसिक रूप से दबाव में है और मैदान पर आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है।

साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन किया मैच पर कब्जा

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन पूरी तरह मैच पर कब्ज़ा जमा लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उनकी टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप को ध्वस्त कर दिया। भारत का स्कोर एक समय 95/1 था, लेकिन अगले ही सत्र में टीम 121/7 पर ढह गई। यह गिरावट भारतीय बल्लेबाजों की शॉर्ट बॉल के खिलाफ नाकामी और गलत शॉट चयन का स्पष्ट संकेत थी।

मार्को जेनसन का करिश्माई ऑल-राउंड प्रदर्शन

इस मैच के सबसे बड़े हीरो बने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेनसन। उन्होंने सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी कमाल किया।

गेंदबाजी में: 6 विकेट

बैटिंग में: 93 रन

उनकी शॉर्ट-बॉल रणनीति ने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया, जबकि स्पिनर केशव महाराज और साइमन हार्मर ने बीच-बीच में महत्वपूर्ण विकेट लेकर दबाव बढ़ाया।

भारत के निचले क्रम ने दिखाया जज्बा

हालांकि, भारत की ओर से एकमात्र सकारात्मक पहलू था वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की साझेदारी। दोनों ने मिलकर 72 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया। लेकिन यह विरोध पर्याप्त नहीं रहा। सुंदर को हार्मर ने आउट किया और जल्द ही जेनसन ने नई गेंद से पारी समाप्त कर दी। भारत 201 रन पर ऑल आउट होने के बाद मैच में पीछे हो गया।

फॉलो-ऑन नहीं दिया, फिर भी बढ़त 314 की

साउथ अफ्रीका ने भारत को फॉलो-ऑन नहीं दिया और खुद फिर से बल्लेबाजी करने उतरी। तीसरे दिन स्टंप्स तक मेहमान टीम 26/0, यानी कुल 314 रन की बढ़त पर थी। रयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम बिना विकेट खोए क्रीज़ पर डटे रहे। दक्षिण अफ्रीका अब चौथे दिन तेजी से रन बनाकर भारत को मैच से बाहर करना और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अहम अंक हासिल करना चाहेगा।