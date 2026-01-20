स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के हाथों भारत की 1-2 से वनडे सीरीज हार के बाद अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। अश्विन ने मिडिल ओवर्स के दौरान रिसोर्स मैनेजमेंट में साफ कमी बताई जिसने दूसरे और तीसरे वनडे में भारत की हार में बड़ी भूमिका निभाई। अश्विन के मुताबिक जब मैच दांव पर लगा था, तब गिल अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। अश्विन ने कुलदीप यादव के इस्तेमाल पर सवाल उठाया, खासकर तीसरे वनडे में डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में कहा, 'हम रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिसोर्स का इस्तेमाल कहां और कब करना है और किस बल्लेबाज के खिलाफ। इस सीरीज में थोड़ी कमी दिखी।' अश्विन ने सुझाव दिया कि गिल के फैसले पिछले मैचों की नाकामियों से प्रभावित लग रहे थे, जिससे अहम तीसरे वनडे में उनके गेंदबाजों पर उनका भरोसा कम हो गया। उन्होंने कहा, 'पिछले मैच के आधार पर किसी गेंदबाज पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए।'

अश्विन के एनालिसिस का सबसे बड़ा आरोप गिल द्वारा स्टार कुलदीप को संभालने के तरीके पर था। उन्होंने कहा, 'मैं दो-दो ओवर के स्पेल देखना पसंद करता। अगर उसी ग्लेन फिलिप्स को मिडिल ओवर्स में दो-दो ओवर के स्पेल में कुलदीप यादव का सामना करना पड़ता... डेरिल मिशेल को एक रन दो, और स्टंप्स के चारों ओर गेंदबाजी करने की कोशिश करो।' अश्विन ने हैरानी जताई कि गिल के पास "प्लान बी" नहीं था। उन्होंने कहा, 'अगर आप रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते हैं और फिर भी नाकामयाबी मिलती है, तो कोई बात नहीं। बात यह है कि आप अपने सबसे अच्छे बॉलर्स को सही समय पर बॉलिंग करवाएं।'