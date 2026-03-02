Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 चरण से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नेतृत्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है। टीम लगातार चौथी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही, जिससे कप्तानी और टीम संयोजन पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने ऑलराउंडर शादाब खान को लेकर तीखी टिप्पणी की है। अफरीदी ने साफ कहा कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह शादाब को न टीम में रखना चाहेंगे और न ही कप्तानी सौंपना।

सुपर-8 से बाहर, बढ़ी कप्तानी पर चर्चा

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें काफी ऊंची थीं, लेकिन सुपर-8 दौर में टीम का अभियान थम गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यदि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेतृत्व में बदलाव करता है तो शादाब खान और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। मौजूदा T20I कप्तान सलमान अली आगा की कप्तानी भी सवालों के घेरे में है। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने टी20 प्रारूप में कई कप्तान बदले हैं, जिससे स्थिरता की कमी साफ नजर आती है।

शाहिद अफरीदी का सीधा हमला

पूर्व कप्तान Shahid Afridi ने एक इंटरव्यू में शादाब खान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर वह शादाब को प्लेइंग इलेवन में भी जगह नहीं देंगे, कप्तानी तो दूर की बात है। टूर्नामेंट में शादाब के आंकड़े भी चर्चा का विषय बने रहे। सात मैचों में 118 रन और पांच विकेट उनके कद के खिलाड़ी के लिए उम्मीदों से कम माने जा रहे हैं। अफरीदी ने यह भी इशारा किया कि टीम प्रबंधन की ओर से उन्हें लगातार मौके मिलना सवाल खड़े करता है।

कोचिंग कनेक्शन पर भी उठे सवाल

अफरीदी ने यह भी कहा कि हेड कोच Mike Hesson और शादाब का जुड़ाव पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान शुरू हुआ था, जब हेसन इस्लामाबाद यूनाइटेड से जुड़े थे। उनके मुताबिक, यही कारण हो सकता है कि शादाब को बार-बार अवसर मिल रहे हैं। अफरीदी ने दो टूक कहा कि हालिया प्रदर्शन को देखते हुए शादाब भविष्य की कप्तानी के लिए सही विकल्प नहीं हैं।

श्रीलंका के खिलाफ हार ने खत्म किया अभियान 

सुपर-8 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले ने पाकिस्तान की किस्मत तय कर दी। टीम ने 221 रन बनाए, लेकिन सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए उन्हें विपक्ष को 148 या उससे कम पर रोकना था। हालांकि, श्रीलंका ने 207 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया और पाकिस्तान पांच रन से हार गया। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि पूरे अभियान का अंत साबित हुई।

आगे कौन संभालेगा कमान? 

अफरीदी ने भविष्य की कप्तानी के लिए आक्रामक सोच वाले खिलाड़ी की वकालत की। उन्होंने ओपनर Fakhar Zaman का नाम आगे बढ़ाते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वही सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। उनका मानना है कि टीम को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो सकारात्मक और निडर क्रिकेट खेले। लगातार कप्तान बदलने से टीम की रणनीति और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हुए हैं।

क्या बड़े बदलाव की तैयारी? 

लगातार वैश्विक टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कड़े फैसले लेने की चुनौती है। कप्तानी, टीम चयन और रणनीति—तीनों मोर्चों पर समीक्षा की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड किसे नेतृत्व सौंपता है और क्या पाकिस्तान नई सोच के साथ वापसी कर पाता है। 