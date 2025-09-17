स्पोर्ट्स डेस्क: हाल ही में आईपीएल (IPL) से संन्यास की घोषणा करने के बाद दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) आने वाले समय में विदेशी टी20 लीग में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 38 वर्षीय अश्विन के जिन टूर्नामेंटों में खेलने की चर्चा हो रही है। उनमें से एक इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) है जो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है।

ILT20 के CEO डेविड व्हाइट (David White) ने बताया कि हाल ही में उनकी अश्विन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि अगर वे उनके स्तर के खिलाड़ी को लाने में सफल रहे तो यह टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ी बात होगी।

व्हाइट ने बताया, 'अश्विन के साथ हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमें सकारात्मक खबर मिलेगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर हमें उनके स्तर का कोई खिलाड़ी मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। वह एक विश्वस्तरीय, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनके नाम 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट, एक शानदार वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर है और उनका क्रिकेट का ज्ञान कमाल का है। एक करिश्माई व्यक्तित्व, खेल की गहरी समझ। अगर वह ILT20 में खेलते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी।'

अश्विन की खिलाड़ी-कोच की भूमिका पर व्हाइट ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम ऐसी किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। न केवल उनके खेल और कोचिंग के लिए बल्कि उनके विश्लेषणात्मक कौशल के लिए भी। उनकी अपनी मीडिया कंपनी है, जिस पर वे काम कर रहे हैं। वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं। हम सभी पहलुओं का स्वागत करेंगे। हमें उम्मीद है कि वे हमें मिल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। उनके लिए यह बहुत सकारात्मक है।'

