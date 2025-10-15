स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने सभी BBL बल्लेबाजों को स्पष्ट संदेश दिया है कि नॉन-स्ट्राइकर के रूप में क्रिज़ छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि रवि अश्विन हर मौके का फायदा उठाकर उन्हें रन आउट कर सकते हैं। शास्त्री ने कहा, 'तुम्हारा क्रिज़ से बाहर कोई काम नहीं है। अगर तुम जल्दी बाहर गए तो वह तुम्हें रन आउट कर देगा। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।'

अश्विन का BBL डेब्यू

अश्विन 16 दिसंबर को सिडनी थंडर के लिए BBL डेब्यू करेंगे। उन्होंने पूरे BBL सीज़न खेलने का निर्णय लिया है, ILT20 नीलामी में शामिल न होने के बावजूद। उनका पहला मैच हॉबार्ट हरिकेंस के खिलाफ बेलेरिव ओवल, हॉबार्ट में होगा।

अश्विन का महत्व

अश्विन सिर्फ कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज हैं जिन्होंने लगभग 600 विकेट लिए हैं। शास्त्री के अनुसार, BBL में उनका आगमन लीग के लिए एक बड़ा आकर्षण है। यह पहली बार है कि कोई टेस्ट क्रिकेट का महान खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख T20 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे।

BBL और भारतीय खिलाड़ियों के लिए अवसर

भारत के अंडर-19 विश्व कप 2012 विजेता कप्तान अनमुक्त चंद पहले ही BBL में खेल चुके हैं, लेकिन अश्विन का आगमन टेस्ट क्रिकेट के अनुभव और कुशल स्पिन के कारण विशेष महत्व रखता है। अश्विन की भागीदारी से BBL में खेल की गुणवत्ता बढ़ेगी और युवा बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ उच्च स्तरीय अनुभव मिलेगा।

पिछली T20I उपस्थिति

अश्विन की पिछली T20I उपस्थिति ऑस्ट्रेलिया में T20 World Cup 2022 में थी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था। अब वह ऑस्ट्रेलिया में BBL के दौरान वापसी करेंगे, जो उनके लिए नए अवसर और चुनौती का प्रतीक है।

सिडनी थंडर के साथ समझौता

अश्विन को BBL में कुछ अन्य टीमों ने भी संपर्क किया था। लेकिन डेविड वॉर्नर की सिडनी थंडर ने उनके लिए स्पष्ट भूमिका और पूरे सीज़न की गारंटी दी। अश्विन का यह कदम लीग की प्रतिस्पर्धा को और रोमांचक बनाएगा।