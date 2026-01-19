चेन्नई (तमिलनाडु) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपने लंबे समय के स्पिन पार्टनर रवींद्र जडेजा से सिर्फ अपनी ताकत पर टिके रहने के बजाय प्रयोग करने का आग्रह किया। अश्विन ने माना कि वनडे में इस दिग्गज स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए चुनौतीपूर्ण समय हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी चूक होती है तो अक्षर पटेल उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद जडेजा का संघर्ष जारी रहा क्योंकि उन्होंने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में बल्ले और गेंद दोनों से एक और खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 41 रन दिए और 12 गेंदों में धीमी गति से 16 रन बनाए। पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने के बाद से जडेजा खराब दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने 6 वनडे में सिर्फ एक विकेट लिया है। बल्ले से उन्होंने 5 पारियों में 24.75 के औसत से 99 रन बनाए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्कोर 32 है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 88.39 हो गया है।

अश्विन ने 'ऐश की बात' के दौरान कहा, 'देखिए, यह जडेजा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। हम सभी जानते हैं कि अक्षर पटेल ठीक उनके पीछे (उनकी जगह लेने के लिए तैयार) हैं। सच तो यह है कि जडेजा ने वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है; वह टेस्ट फॉर्मेट भी खेल रहे हैं। लेकिन जडेजा के लिए यह आसान नहीं है क्योंकि यह उनकी बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा है। स्पिनरों के खिलाफ उनके कम स्ट्राइक रेट के बारे में बातें सामने आ रही हैं। किसी के क्रिकेट या भविष्य के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी।'

अश्विन ने कहा कि जडेजा IPL में खेलेंगे, और वहां के प्रदर्शन से कोई फैसला हो सकता है, लेकिन जडेजा के प्रदर्शन को आंकना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, 'इसके बाद हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप और IPL है। याद रखें कि जडेजा IPL खेलेंगे। वहां के प्रदर्शन से कोई फैसला होगा। अभी किसी के बारे में फैसला करना जल्दबाजी होगी।'

पूर्व क्रिकेटर ने यह भी बताया कि जडेजा की ताकतें उनकी कमजोरियां बन जाती हैं क्योंकि वह "नई चीजों के साथ प्रयोग" करने से मना करते हैं। उन्होंने उनसे और "एक्सपेरिमेंट" करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि इस खेल में एक लेजेंड के तौर पर उनके पास "खोने के लिए कुछ नहीं है"। अश्विन ने कहा, 'जडेजा की ताकत कभी-कभी उनकी कमजोरी बन जाती है। मुझे कभी-कभी जलन होती है। जिस तरह की काबिलियत उनके पास बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में है। लेकिन वह एक काम नहीं करते? वह कभी भी अपनी ताकतों से बाहर नहीं जाते। उन्होंने कभी भी नई चीजों के साथ सच में प्रयोग नहीं किया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह एक सच्चे लेजेंड हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें एक्सपेरिमेंट करते देखना चाहूंगा। मैंने उन्हें नेट प्रैक्टिस में कैरम बॉल फेंकते देखा है, लेकिन उन्होंने मैच में ऐसा कभी नहीं किया। उन्हें ऐसा करते देखना अच्छा लगेगा।'