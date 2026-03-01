Go to PunjabKesari.in

सेडन पार्क : न्यूजीलैंड ने रविवार को सेडन पार्क में जिम्बाब्वे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हैमिल्टन में अपने विरोधियों को 10 विकेट से हराकर महिला सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। नेन्सी पटेल (8 रन देकर 3 विकेट) और जेस केर (6 रन देकर 2 विकेट) ने जिम्बाब्वे को सिर्फ 64 रन पर रोक दिया, यह टारगेट न्यूजीलैंड ने 5.4 ओवर में हासिल कर लिया। 

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जिम्बाब्वे का फैसला बहुत बुरा साबित हुआ। उनकी पारी पावरप्ले में ही बिखर गई, और एक डिसिप्लिन्ड अटैक ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। जेस केर ने तीसरे ओवर में केलिस नधलोवू को आउट करके पहला विकेट लिया। अगली ही गेंद पर मोडेस्टर मुपाचिकवा रन आउट हो गई, जो एक ऐसी बड़ी गलती थी जिससे पता चलता है कि टीम पहले से ही परेशान थी। दो रन पर तीन विकेट और पारी फिर कभी संभल नहीं पाई। 

चौथे ओवर में नेन्सी पटेल ने भी इस तबाही में शामिल होकर बिलव्ड बिजा को आउट किया, और जब आठवां ओवर खत्म हुआ, तो जिम्बाब्वे का स्कोरकाडर् मुश्किल से 10 रन पर 7 विकेट था। उस समय पटेल और केर दोनों ने दो-दो विकेट लिए थे, और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने हार मानकर अपने विकेट गंवा दिए, जिससे सीरीज की पूरी कहानी पता चल गई। एकमात्र रुकावट निचले क्रम से आई। एडेल ज़मिुनु ने 20 रन बनाए, और ऑड्रे माजविशाया 20 रन बनाकर नाबाद रहीं, दोनों ने आठवें विकेट के लिए 52 गेंदों पर 42 रन की अहम साझेदारी की। 

यह एक ऐसी साझेदारी थी जिससे कम से कम यह पक्का हो गया कि ज़म्बिाब्वे ने पूरे 20 ओवर बैटिंग की और अपने स्कोरकाडर् को सबसे बुरी बेइज्जती से बचाया, लेकिन 9 विकेट पर 64 रन का आखिरी टोटल विरोधी टीम के लिए मुश्किल से ही कोई चुनौती थी। 

रन चेज, जैसा कि उम्मीद थी, एक फॉर्मेलिटी थी। इसाबेला गेज, जिन्होंने पिछले दो मैचों में 66 नॉट आउट और 85 नॉट आउट रन बनाए थे, अपनी शानदार सीरीज की गिनती में एक और हाफ-सेंचुरी नहीं जोड़ सकीं, लेकिन 20 गेंदों पर उनके नॉट आउट 38 रन काफी थे। ओपनिंग पाटर्नर इजी शार्प ने 14 गेंदों पर नॉट आउट 18 रन बनाए, और टारगेट सिफऱ् 5.4 ओवर में पूरा हो गया। 
 