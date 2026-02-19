ब्लोमफोंटेन : क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने गुरुवार को बताया कि साउथ अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मारिजाने कैप बीमारी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली महिला वनडे सीरीज से बाहर हो गई हैं। 36 साल की मारिजाने को सोमवार को बेनोनी के विलोमूर पार्क में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20I की पहली पारी के दौरान अपना स्पेल पूरा करने के तुरंत बाद तकलीफ महसूस हुई। CSA ने कहा, 'आगे की मेडिकल जांच के बाद प्रोटियाज महिला मेडिकल टीम ने एहतियात के तौर पर उन्हें आराम देने का फैसला किया है।'

कैप की जगह DP वर्ल्ड लायंस की बॉलिंग ऑलराउंडर फे काउलिंग को अपना पहला नेशनल कॉल-अप मिला है। फे, जो साउथ अफ्रीका की पूर्व अंडर-19 खिलाड़ी हैं, ने पिछले महीने त्शवाने में नेशनल ट्रेनिंग कैंप के दौरान सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया था। वह उस टीम का हिस्सा थीं जो मलेशिया में 2025 महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप में रनर-अप बनी थी। 2009 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद से 162 वनडे कैप जीतने वाली मारिजान ने पाकिस्तान के खिलाफ दो T20I खेले और क्रमशः 1-25 और 0-11 के साथ वापसी की। इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर ने प्रोटियाज की हाल की इंटरनेशनल लेवल की सफलताओं में अहम भूमिका निभाई जिसमें भारत और श्रीलंका में 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में रनर-अप बनना भी शामिल है।

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज ICC महिला चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है, जो 2029 महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन तय करती है। वनडे सीरीज का पहला मैच 22 फरवरी को ब्लोमफोंटेन के मंगांग ओवल में खेला जाएगा और इसके बाद दूसरा गेम 25 फरवरी को सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा। सीरीज एक मार्च को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खत्म होगी।

साउथ अफ्रीका महिला वनडे टीम :

लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, फे काउलिंग, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डेरकसेन, लारा गुडॉल, अयांडा हलुबी, सिनालो जाफ्ता, सुने लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शंगासे, क्लो ट्रायोन और फेय ट्यूनीक्लिफ