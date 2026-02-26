स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए राहत भरी खबर आई है। टीम की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की फिटनेस पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं। पहले वनडे में बल्लेबाजी के दौरान घुटने में चोट लगने से हरमनप्रीत मैदान पर नहीं लौट पाई थीं, जिससे टीम की चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, होबार्ट में होने वाले अहम मुकाबले से पहले स्थिति नियंत्रण में दिख रही है।

हरमनप्रीत कौर की चोट पर ताजा अपडेट

Deepti Sharma ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान Harmanpreet Kaur की फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरमनप्रीत “फिट और ठीक” हैं। पहले वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय उनके बाएं घुटने में चोट लगी थी। यह मुकाबला ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेला गया था, जहां दूसरी पारी में वह फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरीं। इसके बाद मेडिकल टीम ने उनकी निगरानी शुरू की।

BCCI का आधिकारिक बयान

Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया था कि हरमनप्रीत को बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी और मेडिकल स्टाफ उनकी स्थिति पर नजर रख रहा है। कप्तान की गैरमौजूदगी में उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने टीम की कमान संभाली। हालांकि शुरुआती चिंता के बाद अब टीम मैनेजमेंट राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि दूसरे वनडे में उनकी उपलब्धता की संभावना मजबूत हो गई है।

पहले वनडे में भारत की हार

पहले मुकाबले में भारतीय टीम 48.3 ओवर में 214 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट शेष रहते 38.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम किया, जबकि भारतीय टीम को कुछ अहम मौकों पर चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा।

मजबूत वापसी का भरोसा

दीप्ति शर्मा ने स्वीकार किया कि टीम ने पहले वनडे में अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। उन्होंने भरोसा जताया कि टीम दूसरे मुकाबले में ज्यादा मजबूती से उतरेगी। उनके अनुसार, खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं और अगले मैच में अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि टीम का फोकस लगातार बेहतर प्रदर्शन पर है।

T20I सीरीज से मिला आत्मविश्वास

वनडे सीरीज से पहले भारत ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीती थी। दीप्ति ने बताया कि उस सीरीज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों इकाइयों ने शानदार तालमेल दिखाया था। टीम उसी लय को वनडे और आगामी एकमात्र टेस्ट मैच (6 मार्च से शुरू) में भी बरकरार रखना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन भारतीय टीम सकारात्मक मानसिकता के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है।

होबार्ट वनडे पर सबकी नजरें

दूसरा वनडे होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा। सीरीज में बराबरी करने के लिए भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। यदि हरमनप्रीत कौर फिट होकर मैदान में उतरती हैं, तो यह टीम के मनोबल को और मजबूती देगा। कुल मिलाकर, भारतीय महिला टीम के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सीरीज में वापसी का अवसर है। कप्तान की फिटनेस पर आई सकारात्मक खबर ने मुकाबले से पहले टीम और प्रशंसकों दोनों को राहत दी है।