स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले Australia women's national cricket team को बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर Ellyse Perry और तेज गेंदबाज Kim Garth चोट के कारण तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गई हैं।

दोनों खिलाड़ियों को तीसरे टी20I के दौरान चोट लगी थी। इतना ही नहीं, 6 मार्च से पर्थ में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट में भी उनकी उपलब्धता संदिग्ध मानी जा रही है।

पेरी ने बताई अपनी फिटनेस अपडेट

ब्रिस्बेन के Allan Border Field में पहले वनडे के दौरान पेरी ने कहा कि टी20 सीरीज के दौरान उन्हें हल्की चोट लगी थी। स्कैन में मामूली समस्या सामने आई है और फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने बताया कि रनिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए जल्दबाजी नहीं की जाएगी।

टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ी

पेरी और गार्थ की गैरमौजूदगी में अनुभवी तेज गेंदबाज Megan Schutt और 19 वर्षीय युवा ऑलराउंडर Lucy Hamilton को टीम में शामिल किया गया है। शुट ने वापसी करते ही प्रभाव छोड़ा और भारतीय ओपनर प्रतीका रावल को शून्य पर आउट किया।

हैमिल्टन ने इससे पहले गवर्नर-जनरल इलेवन के लिए भारत के खिलाफ टी20 में 3 ओवर में 12 रन देकर शेफाली वर्मा का विकेट लिया था।

पेरी का हालिया प्रदर्शन

वनडे सीरीज में पेरी का प्रदर्शन औसत रहा। उन्होंने 20, 7 और 1 रन बनाए और गेंदबाजी नहीं की। टी20 सीरीज में उन्होंने दूसरे मैच में दो विकेट लिए, जबकि बाकी मुकाबलों में खास प्रभाव नहीं डाल सकीं।

ऑस्ट्रेलिया की अपडेटेड वनडे स्क्वाड

एलिसा हीली (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), एनेबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टाहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिन्यू, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वेयरहम, निकोला कैरी, लूसी हैमिल्टन।