स्पोर्ट्स डेस्क: दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त को आईपीएल में अपना करियर समाप्त करने का फैसला लिया और अचानक इस लीग से संन्यास की घोषणा कर दी। इससे पहले अश्विन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे जहां उन्होंने फ्रैंचाइजी के साथ 8 सीजन पूरे किए।

अश्विन आईपीएल के पिछले सीजन में ज्यादा प्रभावित नही कर पाए और उन्होंने सीएसके के लिए खेले गए 9 मैचो में सिर्फ 7 विकेट ही चटकाए। ऐसी अटकले थी कि 38 वर्षीय अश्विन अगले सीजन से पहले फ्रैंचाइजी से नाता तोड़ लेंगे लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट से ही संन्यास ले लिया।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगले साल आईपीएल खेल पाऊंगा। तीन महीने का आईपीएल मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। यह थका देने वाला है। यही एक वजह है कि मैं एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी को देखकर दंग रह जाता हूं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आईपीएल खेलने की क्षमता कम होती जाती है।'

संन्यास की घोषणा करते हुए अश्विन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, 'विशेष दिन और इसलिए एक विशेष शुरुआत। वे कहते है कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है लेकिन विभिन्न लीग में खेल के अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।'

गौर है कि अश्विन ने आईपीएल में 221 मैच खेले और टूर्नामेंट के इतिहास में 187 विकेट लेकर पांचवे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने प्रतियोगिता में अपने समय के दौरान कुल पांच फ्रैंचाइजियों के लिए खेला जिनमें चेन्नई वह टीम थी जिसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 8 सीजन खेले। इस फ्रैंचाइजी के साथ अश्विन ने काफी सफलता हासिल की और 2010 और 2011 में लगातार आईपीएल खिताब जीते।