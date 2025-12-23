Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। रोहित ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका संन्यास लेने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और वह अभी लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं।

हाल के दिनों में रोहित के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन उन्होंने इन सभी कयासों को खारिज करते हुए कहा कि वह जितना संभव हो सके, खेल के शिखर पर बने रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब लय और फॉर्म साथ हो, तो उसे छोड़ना सही नहीं होता।

2025 में शानदार प्रदर्शन, नंबर-1 बने रोहित

रोहित शर्मा के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। उन्होंने भारत के लिए खेले गए सभी 14 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया और 650 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक निकले। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दमदार बल्लेबाज़ी के दम पर उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का अवॉर्ड जीता और पहली बार दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज भी बने।

यह प्रदर्शन उन आलोचकों को करारा जवाब था, जो उनकी उम्र और करियर की लंबाई पर सवाल उठा रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भले ही उनसे वनडे कप्तानी छीन ली गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कठिन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा रन बनाकर रोहित ने अपनी अहमियत एक बार फिर साबित कर दी।

‘मुझे अभी लैंड नहीं करना’ – रोहित शर्मा

21 दिसंबर को गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोहित शर्मा ने अपने वनडे भविष्य पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने करियर की तुलना एक विमान से करते हुए कहा, 'जब प्लेन एक बार ऊंचाई पकड़ लेता है, तो वह लंबे समय तक वहीं बना रहता है। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन अब जो ऊंचाई मिली है, मैं नहीं चाहता कि यह प्लेन इतनी जल्दी लैंड करे। मुझे अभी ऊपर ही रहना है।'

उन्होंने आगे कहा कि जीवन और करियर में लय बहुत मायने रखती है। जब चीजें सही चल रही हों, तो उस मोमेंटम को बनाए रखना जरूरी होता है। लैंडिंग कब करनी है, यह फैसला खिलाड़ी को खुद करना चाहिए।

आगे क्या?

रोहित शर्मा अपनी शानदार फॉर्म को घरेलू क्रिकेट में भी जारी रखना चाहते हैं और वह जल्द ही मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। इसके बाद जनवरी 11 से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी वह भारतीय टीम का अहम हिस्सा होंगे। रोहित के इस बयान से साफ है कि भारतीय फैंस को अभी उनके बल्ले से कई यादगार पारियां देखने को मिल सकती हैं।