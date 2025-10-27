स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया को ऐशेज सीरीज 2025-26 की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लगा है। कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) को चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर होना पड़ा है। हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कमिंस समय पर फिट नहीं हो पाए हैं, हालांकि टीम को उम्मीद है कि वे दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा, “हमने उम्मीद की थी कि पैट पहले मैच तक फिट हो जाएंगे, लेकिन अफसोस हम समय से बाहर हो गए। वह इस हफ्ते से गेंदबाज़ी शुरू करेंगे, और हमें दूसरे टेस्ट के लिए काफी उम्मीदें हैं।”

स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी

कमिंस अब भी टीम के साथ पर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। कोच ने कहा कि कमिंस टीम के माहौल में रहेंगे और जल्द वापसी की कोशिश करेंगे। “पैटी टीम के साथ रहेंगे। वह पर्थ में स्क्वॉड के साथ होंगे, और उन्हें देखकर यही सवाल उठेगा — ‘वह खेल क्यों नहीं रहे?”

कैमरन ग्रीन की वापसी

वहीं, कैमरन ग्रीन की फिटनेस को लेकर राहत भरी खबर है। वह “साइड सॉरनेस” से उबर चुके हैं और 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले शेफ़ील्ड शील्ड मैच में खेलेंगे।

पर्थ टेस्ट में कमिंस की जगह कौन?

तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को टीम में जगह मिलने की संभावना है। हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो मैचों में 11 विकेट झटके हैं, जिनमें एक मैच में उन्होंने पांच विकेट भी लिए।

