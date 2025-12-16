स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज 2025-26 के अहम एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। लंबे चोटिल रहने के बाद कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) की टीम में वापसी हुई है, जबकि चयनकर्ताओं ने दो बड़े बदलाव करते हुए उस्मान ख्वाजा और गाबा टेस्ट की दूसरी पारी के हीरो माइकल नेसर को बाहर रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह साफ कर दिया है कि वह हर टेस्ट को अलग रणनीति के साथ खेल रही है और प्रदर्शन के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं।

पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एडिलेड टेस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। उन्होंने ब्रेंडन डॉगेट की जगह ली है, जिन्होंने पर्थ टेस्ट में डेब्यू किया था। इसके अलावा अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लायन को भी टीम में शामिल किया गया है। लायन ने माइकल नेसर की जगह ली है, जिन्होंने गाबा टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में पांच विकेट झटके थे।

उस्मान ख्वाजा को क्यों नहीं मिला मौका?

करीब 39 साल के होने जा रहे उस्मान ख्वाजा पर्थ टेस्ट के दौरान पीठ में ऐंठन की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट घोषित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें एडिलेड टेस्ट की प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली। चयनकर्ताओं ने जेक वेदराल्ड और ट्रैविस हेड की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा बनाए रखा है, जिसके चलते ख्वाजा को बाहर बैठना पड़ा।

हालांकि, पैट कमिंस ने साफ शब्दों में कहा कि यह ख्वाजा के टेस्ट करियर का अंत नहीं है।

ख्वाजा को लेकर कमिंस का बयान

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने कहा, 'हम हर हफ्ते परिस्थितियों के हिसाब से टीम चुनते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पिछली टीम को ही दोहराया जाए। उस्मान की सबसे बड़ी ताकत टॉप ऑर्डर में रन बनाना है और अगर हमें लगता कि वह सीधे टीम में आने लायक नहीं हैं, तो वह स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं होते। भविष्य में उनके लिए वापसी का रास्ता जरूर है।'

बाहर रहने वाले खिलाड़ियों पर भी बोले कप्तान

कमिंस ने यह भी कहा कि सिर्फ ख्वाजा ही नहीं, बल्कि ब्यू वेबस्टर जैसे खिलाड़ी भी लगातार तीन टेस्ट से बाहर हैं। उन्होंने माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट की तारीफ करते हुए कहा कि ये सभी खिलाड़ी टीम माहौल में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। 'नेसर ने पांच विकेट लिए, डॉगेट ने शुरुआती दो टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ खिलाड़ी निराश हैं, लेकिन एशेज जीतने के लिए मजबूत स्क्वाड जरूरी है और सभी खिलाड़ी इसमें योगदान दे रहे हैं,' कमिंस ने कहा।

एडिलेड टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया 11: ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड 11: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के इन फैसलों ने एशेज सीरीज में रोमांच और बढ़ा दिया है।