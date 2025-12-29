रांची : डेगा निश्चल (182) और सेडेजहाली रुपेरो (124) की शतकीय पारियों के बाद इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो (तीन-तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर नागालैंड ने सोमवार को विजय हजारे ट्राफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में मिजोरम को 177 रनों से शिकस्त दी।

आज यहां नागालैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में चार विकेट पर 399 रनों का स्कोर खड़ा किया। डेगा निश्चल ने 130 गेंदों में 23 चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए रिकाडर् 182 रनों की पारी खेली। सेडेजहाली रुपेरो ने 118 गेंदों में आठ चौके और सात छक्के उड़ाते हुए 124 रनों की शतकीय पारी खेली। चेतन बिष्ट 57 रन बनाकर नाबाद रहे। सलामी बल्लेबाज जॉशुआ ओज़ुकुम 19 रन बनाकर आउट हुए। मिजोरम के लिए अजीत कार्तिक ने दो विकेट लिए। के सी करिअप्पा को एक विकेट मिला।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मिजोरम की टीम को इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 42 ओवर में 222 के स्कोर पर ढ़ेर कर मुकाबला 177 रनों से अपने नाम कर लिया। मिजोरम के लिए साहिल रजा ने सर्वाधिक 104 रनों की शतकीय पारी खेली। एल नगेंटे (40), जेहु एंडरसन (17), कप्तान जोसेफ ललथनखुमा (17) और के सी करिअप्पा (15) और खियांग्ते वानरोटलिंगा 11 रन बनाकर आउट हुये। इमलिवति लेमतुर और अकावी येप्थो को तीन-तीन विकेट मिले। नागालैंड के लिए दीप बोराह, रोनित मोरे और हेम चेत्री ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।