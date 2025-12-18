Go to PunjabKesari.in

एडिलेड: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एशेज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमिंस ने रूट को टेस्ट क्रिकेट में बार-बार आउट करके रिकॉर्ड बना दिया, अब तक उन्होंने उन्हें 12वीं बार पवेलियन भेजा, जिससे वे किसी भी गेंदबाज से रूट को सबसे ज्यादा आउट करने वाले खिलाड़ी बन गए।

जो रूट पर कमिंस का कब्जा

32 साल के कमिंस ने टीम को जरूरत पड़ते ही फिर से संभाला और रूट को 19 रन पर पवेलियन भेजकर 29 रन की साझेदारी को समाप्त किया। लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद कमिंस ने शानदार वापसी की और इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज पर अपनी पकड़ बरकरार रखी।

टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाज

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) – 12 बार
जसप्रीत बुमराह (भारत) – 11 बार
मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) – 11 बार
जोश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया) – 10 बार
रविंद्र जडेजा (भारत) – 9 बार

दिन दो का हीरो कमिंस

पहले सत्र में ऑस्ट्रेलिया 371 रनों पर ऑल-आउट हो गया था, लेकिन कमिंस ने वापसी करते ही मैच पर अपनी पकड़ दिखा दी। उन्होंने ज़ैक क्रॉली को केवल 9 रनों पर पवेलियन भेजा। इसके बाद नाथन ल्योन ने ओली पोप और बेन डकेट को आउट कर इंग्लैंड को 42/3 तक सीमित कर दिया। हालाकि, जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर एक मजबूत साझेदारी की, जो इंग्लैंड के लिए बड़े स्कोर की उम्मीद जगाती थी।

Day 2 स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया आगे

दिन 2 के स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पूरी तरह शिकंजा कस लिया है। सुबह के सत्र में निचले क्रम ने अहम रन जोड़े, जिसमें मिचेल स्टार्क ने सीरीज की दूसरी फिफ्टी जमाई, जबकि जॉफ़्रा आर्चर ने पांच विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड की पारी बिखरती नजर आई। पैट कमिंस ने ज़ैक क्रॉली और जो रूट को आउट किया, हैरी ब्रुक ने 45 रन तक संघर्ष किया, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उनकी पारी खत्म कर दी। स्टंप्स तक इंग्लैंड 158 रन पीछे है और तीसरे दिन उसे तेजी से रन बनाने होंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त और खतरनाक हो सकती है।
 