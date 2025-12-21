एडिलेड : ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेलने की संभावना कम है। साढ़े पांच महीने के चोट के ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने तीसरे टेस्ट में 6 विकेट लिए और एडिलेड ओवल में 82 रन की जीत में एक अहम फैक्टर थे। पर्थ और ब्रिस्बेन में जीत के बाद मेजबान टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और सीरीज 3-0 से जीत ली जिससे एशेज पर सफलतापूर्वक कब्जा बरकरार रखा। कप्तान ने "शानदार" सीरीज जीत पर खुशी जताई, लेकिन संकेत दिया कि वह आने वाले मैचों के लिए चोट के जोखिमों पर फिर से विचार करेंगे।

उन्होंने मैच के बाद कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन बाकी सीरीज के बारे में हम देखेंगे। हमने काफी आक्रामक तैयारी की थी, यह जानते हुए कि एशेज जीतनी है और हमें लगा कि यह इसके लायक था। अब जब सीरीज जीत ली गई है तो शायद यह भावना हो कि काम हो गया है और अब जोखिम का फिर से आकलन करें।' कमिंस ने आगे कहा, 'हम अगले कुछ दिनों में इस पर काम करेंगे, मुझे शक है कि मैं मेलबर्न में खेलूंगा और फिर हम सिडनी के बारे में बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पहले, जब सीरीज चल रही थी, तो हमने जोखिम उठाने और कोशिश करने का फैसला किया था, अब यह हो गया है, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है।'

इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और विल जैक्स ने कुछ समय के लिए जवाबी हमला करके मेजबान टीम को चुनौती दी लेकिन तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने स्मिथ और जैक्स सहित आखिरी चार में से तीन विकेट लिए। स्कॉट बोलैंड ने जोश टोंग का विकेट लेकर पारी खत्म की, जिससे ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी जीत मिली। कमिंस ने जीत पर कहा, 'यह बहुत शानदार लग रहा है। हां, अद्भुत। यह एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में हम लंबे समय से सोच रहे थे। आज यह आसान नहीं था, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। ड्रेसिंग रूम में काफी उत्साह है।'

इंग्लैंड पर दबाव बनाए रखने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि तभी हमारी यह क्रिकेट टीम सबसे अच्छा खेलती है। आप ऑस्ट्रेलिया में चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं करता। ज़्यादातर समय यह पुराने जमाने की कड़ी मेहनत होती है। मुझे आज सभी खिलाड़ियों की मेहनत बहुत पसंद आई। यह जितना मैं चाहता था, उससे थोड़ा ज़्यादा करीब हो गया, लेकिन मैं काफी खुश हूं।'