करारा : अर्शदीप सिंह ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के बाद से सिर्फ तीन टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से एक उन्होंने रविवार को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने तीसरे टी20 मैच में 35 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। लेकिन कम ही खिलाड़यिों के आने के कारण, भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा कि अर्शदीप को पता है कि टीम टी20 विश्व कप के 100 दिन से भी कम समय में अलग-अलग संयोजनों को आजमा रही है।

मोर्केल ने चौथे टी20 की पूर्वसंध्या पर बुधवार को कहा, 'मुझे लगता है कि अर्शदीप अनुभवी हैं, वह समझते हैं कि एक बड़ी बात यह भी है कि हम अलग-अलग संयोजनों को आजमा रहे हैं। वह जानते हैं कि वह एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं, उन्होंने पावरप्ले में हमारे लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वह टीम के लिए कितने मूल्यवान हैं। लेकिन इस दौरे पर, हमारे लिए दूसरे संयोजनों पर भी नजर डालना जरूरी है और वह इस बात को समझते हैं।'

आगामी वैश्विक आयोजन के लिए खिलाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए मोर्केल ने कहा कि चयन के लिहाज से यह आसान नहीं है, और खिलाड़ी निराश होंगे। 'चयन के मामले में निराशा हमेशा रहेगी, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर यह कभी-कभी बेकाबू हो जाती है। हमारे लिए, हमारी तरफ से (टीम प्रबंधन के नजरिए से), हम बस उन्हें कड़ी मेहनत करने और मौका मिलने पर तैयार रहने के लिए कहते रहते हैं। और जैसा आपने कहा, टी20 विश्व कप से पहले अब सीमित मैच हैं, इसलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि खिलाड़ी दबाव में कुछ परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वरना यह हमारे लिए अज्ञात रहेगा।'

टी20 विश्व कप नजदीक होने के कारण मोकेर्ल का मानना था कि यह बेहद जरूरी है कि कोई कसर न छोड़ी जाए और उनका मानना था कि अलग-अलग विकल्पों के साथ खेलने से टीम को यह समझने में मदद मिलेगी कि कुछ खिलाड़ी अलग-अलग परिस्थितियों में दबाव को कैसे संभालते हैं। उन्होंने टीम के अनुकूलनशील होने पर भी जोर दिया। आपके पास विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया भर में देखें, तो हर टीम विकल्पों के साथ खेल रही है। हां, हमें शायद एक या दो संयोजन पता होंगे जो हमने तय किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में आपको अनुकूलनशील होने की जरूरत है। आपको यह जानना होगा कि कुछ खिलाड़ी आपको अलग-अलग भूमिकाओं में कहां विकल्प दे सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'और मुझे लगता है कि विश्व कप नजदीक होने के कारण, आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। आप दो साल बाद बैठकर यह नहीं कहना चाहेंगे कि काश हमने ऐसा किया होता या इस संयोजन को थोड़ा और समय दिया होता, तो यह विकसित हो जाता। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह समझदारी से खेलने की बात है।'

मोर्केल ने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में भी जानकारी दी, जो गर्दन में ऐंठन के कारण क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने में बाधा के कारण पहले तीन टी20 मैचों के लिए चोटिल हो गए थे। 'उन्होंने आज अपना सारा काम किया जो उनसे अपेक्षित था, क्षेत्ररक्षण, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और उन्होंने सभी में अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए अब हम आकलन के बाद पता लगाएंगे कि वह किस स्थिति में हैं।'