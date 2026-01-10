कराची : पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज जमां खान शनिवार को बिग बैश लीग (BBL) के एक मुकाबले के दौरान अपने अनोखे ‘स्लिंगशॉट’ गेंदबाजी एक्शन को लेकर जांच के घेरे में आ गए। मैच के दौरान सिडनी थंडर की ओर से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर ने बार-बार जमां के एक्शन पर आपत्ति जताई और गेंदबाज का सामना करने के बाद इस मुद्दे को मैदानी अंपायर के सामने उठाया।

यह मुकाबला जमां खान के लिए निराशाजनक रहा। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जगह ब्रिस्बेन हीट से जुड़े जमां सत्र का अपना पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन वह लय हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने तीन ओवरों में 32 रन खर्च कर दिए। हालांकि, जमां की गेंदबाजी पर उठे सवालों और उनकी महंगी स्पेल के बावजूद ब्रिस्बेन हीट ने यह मैच सात विकेट से अपने नाम कर लिया।

डेविड वॉर्नर ने बल्लेबाजी के दौरान जमां की गेंदबाजी को लेकर असहजता जाहिर की और हर ओवर के बाद अंपायर से चर्चा करते नजर आए। उनके इस व्यवहार के बाद सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में जमां के एक्शन को लेकर बहस तेज हो गई है। अब यह देखना अहम होगा कि लीग प्रबंधन और अंपायर इस मामले को किस दिशा में ले जाते हैं।

हसनैन विवाद की याद ताजा

जमां खान से जुड़ा यह मामला पाकिस्तान के एक अन्य तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन के पुराने विवाद की याद दिलाता है। पिछले एक बिग बैश सत्र में हसनैन के गेंदबाजी एक्शन पर भी सवाल उठे थे, जब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद हसनैन को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें अपना गेंदबाजी एक्शन सुधारने के लिए लंबी पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, जिसका उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर गहरा असर पड़ा।

पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बढ़ी चिंता

जमां खान पाकिस्तान के उन तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, जिनसे भविष्य में काफी उम्मीदें की जा रही हैं। ऐसे में अगर उनका मामला औपचारिक जांच तक पहुंचता है, तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है।