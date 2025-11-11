स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मैदान पर सफलता के बाद अब खुद को एक लग्जरी तोहफा दिया है। एशिया कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया T20 सीरीज़ में टीम की जीत के जश्न के बीच अर्शदीप ने अपनी नई जी-वैगन-Benz G63 AMG SUV खरीदी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई लग्जरी कार की तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें उनके माता-पिता और परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे हैं। यह गाड़ी उनकी मेहनत, सफलता और क्रिकेट करियर की ऊंचाइयों का प्रतीक बन गई है।

चमकदार ब्लैक SUV और लग्जरी इंटीरियर

अर्शदीप की नई Mercedes-Benz G63 AMG को भारत में सबसे प्रतिष्ठित SUV में गिना जाता है। काले रंग के बाहरी लुक और क्रिमसन रेड लेदर इंटीरियर के साथ यह कार न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि दमदार भी है। इस हाई-एंड मॉडल की कीमत ऑन-रोड खर्चों सहित 2.4 से 4.5 करोड़ रुपये तक जाती है। अपनी मजबूत बनावट और लग्ज़री फीचर्स के कारण यह कार क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा मानी जाती है। इस SUV में 4.0-लीटर V8 बिटर्बो इंजन है, जो लगभग 577 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क देता है। यह गाड़ी 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है। इसका माइलेज करीब 7 kmpl बताया गया है, फिर भी इसकी सवारी का अनुभव इसे खास बनाता है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की खुशी

अर्शदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस नई कार की डिलीवरी के दौरान के वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में वह अपने माता-पिता के साथ कार की चाबी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फैंस और साथी क्रिकेटर्स ने उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दीं। कई यूजर्स ने लिखा, “तुमने वाकई अपनी मेहनत से ये लक्ज़ी डिजर्व की है!”

पहले भी किया था कार कस्टमाइजेशन

यह पहली बार नहीं है जब अर्शदीप ने अपनी कारों के प्रति शौक दिखाया हो। इससे पहले उन्होंने अपनी Toyota Fortuner को कस्टमाइज करवाया था, जिसका लुक और इंटीरियर उन्होंने Lexus मॉडल से प्रेरित रखा था। इस मॉडिफिकेशन के बाद Fortuner का बाहरी डिजाइन बेहद आकर्षक बन गया, जबकि उसके इंजन और मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया।

IPL में पंजाब किंग्स के 18 करोड़ के खिलाड़ी

अर्शदीप सिंह की आर्थिक स्थिति भी उनके शानदार प्रदर्शन की तरह मजबूत है। IPL 2025 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें Right to Match (RTM) कार्ड का इस्तेमाल कर 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम में बरकरार रखा। इसके अलावा, अर्शदीप को BCCI से 1 करोड़ रुपये का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स और मैच फीस से भी मोटी कमाई करते हैं, जिससे वह युवा भारतीय क्रिकेटरों में सबसे अधिक कमाई करने वालों में से एक बन गए हैं।

