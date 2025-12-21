स्पोर्ट्स डेस्क : भारत महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम के विजाग स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'ओस होगी, इसलिए हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। हमारी टीम में एक नई खिलाड़ी है, वैष्णवी खेल रही है। बाकी सभी पुराने खिलाड़ी हैं। यह हमारे लिए एक नई सीरीज है, नया फॉर्मेट है। हम हमेशा निडर क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, और हम वही करना चाहते हैं।

चमारी अथापथु ने कहा, 'हमारी तैयारी अच्छी रही है। पिछले दो दिनों में हमें मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सब ठीक है। हमारी टीम में छह या सात युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, उम्मीद है कि वे इस मौके का फायदा उठाएंगे। हमारी टीम अच्छी है और हम अपनी योजनाओं पर टिके हुए हैं।

पिच रिपोर्ट

यहां की कंडीशन शानदार हैं। शाम का मौसम सुहावना है। यह बैटिंग के लिए एक बेहतरीन पिच है। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है और वापसी करना चाहता है, तो यह पिच उसके लिए सही है। इसे अच्छे से रोल किया गया है और यह हाई-स्कोरिंग वेन्यू है। गेंदबाजों को सही जगह पर गेंद डालनी होगी। अगर दोनों टीमें पहले बॉलिंग करने का फैसला करती हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा सीम बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। रात में ओस पड़ सकती है।

प्लेइंग 11

भारत : स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

श्रीलंका : चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी