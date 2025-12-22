स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और उपयोगी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के घर खुशियों का माहौल है। नए साल से ठीक पहले उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। शार्दुल की पत्नी मिताली पारुलकर ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस खास खबर ने न सिर्फ ठाकुर परिवार को बल्कि उनके लाखों फैंस को भी उत्साहित कर दिया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी जुझारू शैली के लिए पहचाने जाने वाले शार्दुल अब निजी जीवन में भी एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

सोशल मीडिया के जरिए दी खुशखबरी

शार्दुल ठाकुर ने अपने बेटे के जन्म की जानकारी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। इंस्टाग्राम पर किए गए उनके पोस्ट ने फैंस का दिल छू लिया। खास बात यह रही कि इससे पहले शार्दुल या मिताली ने प्रेग्नेंसी को लेकर कोई सार्वजनिक संकेत नहीं दिया था, इसलिए यह खबर सभी के लिए एक सुखद सरप्राइज बनकर आई। पोस्ट में शार्दुल ने भावुक शब्दों में लिखा कि उनका “छोटा सा राज” अब दुनिया के सामने आ गया है, जिसे उन्होंने नौ महीनों तक चुपचाप प्यार और विश्वास के साथ संजोकर रखा था। तस्वीरों के साथ साझा किया गया यह मैसेज तेजी से वायरल हुआ और क्रिकेट जगत से लेकर फैंस तक सभी ने उन्हें बधाइयां दीं।

स्कूल की दोस्ती से शादी तक का सफर

शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों एक-दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। समय के साथ दोस्ती गहरी होती गई और यही रिश्ता प्यार में बदल गया। कई सालों तक एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। नवंबर 2021 में उनकी सगाई हुई, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत कई क्रिकेटर्स शामिल हुए थे। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को शार्दुल और मिताली ने शादी कर अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया।

शार्दुल ठाकुर का क्रिकेट करियर

क्रिकेट के मैदान पर शार्दुल ठाकुर ने खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने 2017 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। अब तक वह टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने करियर में उन्होंने अहम मौकों पर विकेट लेने के साथ-साथ उपयोगी रन भी बनाए हैं। आईपीएल 2026 में शार्दुल ठाकुर घरेलू टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आएंगे, जहां उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड के जरिए शामिल किया गया है।