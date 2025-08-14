स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 25 वर्षीय बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से सगाई कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह समारोह निजी तौर पर आयोजित किया गया था जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे।

सानिया मुंबई के प्रमुख उद्योगपति रवि घई की पोती हैं। उनके परिवार के पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी आइसक्रीम ब्रांड सहित खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र के कई प्रसिद्ध कारोबारी हैं। अपनी निजी जिंदगी को बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती हैं।

तेंदुलकर और उनके परिवार ने सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। यह समारोह एक निजी समारोह रहा, जो दोनों परिवारों के निजी स्वभाव को दर्शाता है। अर्जुन एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं जो वर्तमान में घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का भी प्रतिनिधित्व किया है। भारत की अंडर-19 टीम में जगह बनाने से पहले उनका क्रिकेट करियर मुंबई के जूनियर सर्किट से शुरू हुआ था।

उन्होंने 2020-21 सीजन में हरियाणा के खिलाफ मुंबई के लिए अपना टी20 डेब्यू किया और बाद में 2022-23 में गोवा चले गए, जहां उन्होंने लिस्ट ए और प्रथम श्रेणी क्रिकेट दोनों में डेब्यू किया। लाल गेंद के मैचों में उन्होंने 17 मैच खेले हैं, 37 विकेट लिए हैं और 532 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 17 मैचों में हिस्सा लिया है, 76 रन बनाए हैं और गेंद से भी योगदान दिया है।

आईपीएल में अर्जुन ने मुंबई इंडियंस के लिए 5 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और बल्ले और गेंद दोनों से अपनी क्षमता की झलक दिखाई है। इस सगाई पर प्रशंसकों की हार्दिक शुभकामनाएं मिली हैं, जो इस युवा क्रिकेटर के बढ़ते खेल करियर के साथ-साथ एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी है।