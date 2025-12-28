नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट महज दो दिन में खत्म हो गया, लेकिन इस मुकाबले में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज़ जो रूट ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 14 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

यह जीत जो रूट के करियर के लिए भी बेहद खास रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यह उनकी पहली टेस्ट जीत थी। हालांकि, बल्लेबाजी के लिहाज से यह मैच उनके लिए यादगार नहीं रहा। पहली पारी में रूट खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए।

22000 इंटरनेशनल रन का ऐतिहासिक आंकड़ा

भले ही रूट की पारी छोटी रही हो, लेकिन इन 15 रनों के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही जो रूट यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ नौवें बल्लेबाज़ बन गए। उनसे पहले यह कारनामा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, महेला जयवर्धने, जैक कैलिस और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज ही कर पाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक भी जड़ा

इस दौरे पर रूट ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, जिसे लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी। हालांकि, चार टेस्ट मैचों में वह कुल मिलाकर सिर्फ 234 रन ही बना सके हैं।

सीरीज का हाल और रूट का टेस्ट करियर

एशेज सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और फिलहाल स्कोरलाइन 3-1 है। सीरीज का आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।

34 वर्षीय जो रूट अब तक 162 टेस्ट मैचों की 296 पारियों में 13,777 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके नाम 40 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज हैं। मेलबर्न टेस्ट भले ही उनके बल्ले से खास नहीं रहा, लेकिन यह मैच उन्हें क्रिकेट इतिहास के एलीट क्लब में शामिल कराने के लिए हमेशा याद किया जाएगा।