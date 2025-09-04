Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह का मानना है कि गोल्फ पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श मनोरंजन गतिविधि हो सकती है क्योंकि यह बहुत आरामदायक है, इससे उन्हें तनावमुक्त होने और अपने मुख्य खेल में तरोताजा होने का मौका मिलता है। 

राष्ट्रीय राजधानी में गुरूवार को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) के एक प्रचार कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर मैंने गोल्फ पहले शुरू किया होता, तो मैं क्रिकेट में 3000 रन ज्यादा बना सकता था। इससे हाथ-आंखों के समन्वय में मदद मिलती है और मैंने शुभमन (गिल) और अभिषेक शर्मा को गोल्फ खेलने की सलाह दी है क्योंकि इससे उनके खेल में काफी मदद मिलेगी। 

गोल्फ तनावमुक्त होने का एक शानदार तरीका है, गोल्फ खेलने के बाद व्यक्ति ज्यादा तनावमुक्त और तरोताजा महसूस करता है। मैं सभी खिलाड़ियों को गोल्फ खेलने की सलाह देता हूं।' युवराज IGPL के सह-संस्थापक हैं। भारत की 2011 आईसीसी विश्व कप और 2007 टी20 विश्व कप जीत में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने विश्वास व्यक्त किया कि यह लीग देश में गोल्फ के परिद्दश्य में एक बड़ा बदलाव लाएगी। 

युवराज ने कहा, 'गोल्फर होना आसान नहीं है। यह एक महंगा खेल है और IGPL का उद्देश्य खिलाड़ियों को पेशेवर बनने का मार्ग प्रशस्त करना है। IGPL पूरे गोल्फ परिद्दश्य में क्रांति ला सकता है और लगभग 5 वर्षों में गोल्फ के लिए वही कर सकता है जो IPL ने क्रिकेट के लिए किया। यह देश में गोल्फ की सूरत बदल सकता है।' IGPL में 10 टीमें होंगी और कुल 48 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह लीग 10 सितंबर से शुरू होगी और 25 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगी। यह कुल 11 स्थानों पर खेली जाएगी, जिसमें 9 भारतीय स्थल और दुबई और कोलंबो शामिल हैं। 