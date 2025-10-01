स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में नया इतिहास रच दिया है। वे सिडनी थंडर से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। आगामी सीजन में अश्विन ऑस्ट्रेलियाई स्टार डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली टीम का हिस्सा होंगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) ने कहा कि अश्विन का BBL से जुड़ना लीग की लोकप्रियता और स्टार पावर को बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) धीरे-धीरे और खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति देगा।

क्लार्क ने कहा, 'अश्विन शानदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत और आईपीएल के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन्हें BBL में खेलते देखना खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह दरवाज़ा सिर्फ रिटायर खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि उन भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी खुलेगा, जो किसी सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में वे BBL में खेल सकते हैं और लगातार क्रिकेट से जुड़े रह सकते हैं।'

एशिया कप फाइनल पर क्लार्क की राय

माइकल क्लार्क ने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 फाइनल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत का खिताब जीतना चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार रही।

क्लार्क बोले, 'भारत पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीम रही। उन्होंने हर मैच में दबदबा बनाया और साबित किया कि क्यों उन्हें खिताब का दावेदार माना जा रहा था। पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना अच्छा रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में उन्हें पछाड़ दिया।'

भारत का अगला कार्यक्रम

एशिया कप के बाद भारत अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अगले दौर पर ध्यान देगा। टीम पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज (19 अक्टूबर से) खेलेगी और फिर 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज में उतरेगी।